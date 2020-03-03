Минздрав Беларуси объявил, что «Первый канал» врёт о смерти беларусов от коронавируса

Источник материала: KYKY

1 марта федеральный «Первый канал» выпустил новостной сюжет, посвященный коронавирусной эпидемии. В нем утверждалось, что первые смерти из-за коронавируса зафиксировали в США, Австралии, Таиланде и Беларуси. Минздав тоже увидел этот выпуск еще до того, как упоминание нашей страны исчезло, – и выступил с критикой в адрес российских журналистов, о чем написал на своем официальном сайте.

Минздрав Беларуси открыто и без эвфемизмов заявил, что информация «Первого канала» насчет Беларуси – полная ложь, никак не связанная с действительностью. «В Республике Беларусь на сегодняшний день зарегистрированы три случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса 2019-nCoV. Все три пациента чувствуют себя удовлетворительно, клинических симптомов заболевания у них нет.

В связи с распространением фейковой информации в отношении нашей страны будут предприняты соответствующие меры реагирования также по линии Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел и Министерство информации Республики Беларусь призывают журналистов быть ответственными и внимательными, а главное – перепроверять информацию, касающуюся такой болезненной для населения темы, как коронавирусная инфекция», – высказались представители ведомства.