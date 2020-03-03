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В здании осиповичской поликлиники начинается первый за 32-летнюю историю ремонт

03.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Тезисно отвечая на вопросы «АК» о работе райполиклиники в новых условиях, главный врач УЗ «Осиповичская ЦРБ» Павел Шатило подчеркнул, что сейчас речь идет исключительно о предварительных планах, в которых возможны любые изменения. Итак:

  1. Из средств областного бюджета выделено 2,5 млн рублей на ремонтные работы и 1,3 млн — на приобретение мебели и оборудования. В приоритете — повышение технической оснащенности физиотерапевтического отделения.
  2. Подрядчиком, который уже определен, работы будут вестись поэтапно. Срок сдачи объекта — ноябрь 2020 года.
  3. До 15 марта из поликлиники переедут регистратура, лаборатория, все отделения и большая часть диагностического оборудования (исключая аппарат «Маммоскан»).
  4. Хирургическое (+рентгеновский аппарат), педиатрическое, гинекологическое, а также инфекционное и фтизиатрическое отделения разместятся в помещениях соответствующих отделений стационара ЦРБ (новый корпус; здание инфекционного отделения).
  5. Отделение скорой и не-отложной медпомощи въедет в здание, где ранее располагалась администрация райбольницы.
  6. В помещениях так называемой железнодорожной больницы организуют прием врачами общей практики и терапевтами, забор анализов, работу регистратуры (1 этаж), диагностических и процедурного кабинетов.
  7. Отменятся существовавшие ранее талонная система и предварительная запись на прием к врачу: посещение всех специалистов — только по «живой» очереди. Тем, кто отправляется к терапевту или врачу общей практики, необходимо взять свою медицинскую карту в регистратуре — тоже в порядке очереди. Каждый осмотр узким специалистом будет фиксироваться на отдельном вкладыше — его следует сдавать в регистратуру.

В здании осиповичской поликлиники начинается первый за 32-летнюю историю ремонт

Елена ЛЕПЛЯНИНА-КУБАРЬ.

e.leplyanina.kubar@gzt-akray.by

 
 
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Тезисно отвечая на вопросы «АК» о работе райполиклиники в новых условиях, главный врач УЗ «Осиповичская ЦРБ» Павел Шатило подчеркнул, что сейчас речь...
 
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