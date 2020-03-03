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В здании осиповичской поликлиники начинается первый за 32-летнюю историю ремонт
03.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Тезисно отвечая на вопросы «АК» о работе райполиклиники в новых условиях, главный врач УЗ «Осиповичская ЦРБ» Павел Шатило подчеркнул, что сейчас речь идет исключительно о предварительных планах, в которых возможны любые изменения. Итак:
Елена ЛЕПЛЯНИНА-КУБАРЬ.
e.leplyanina.kubar@gzt-akray.by
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Тезисно отвечая на вопросы «АК» о работе райполиклиники в новых условиях, главный врач УЗ «Осиповичская ЦРБ» Павел Шатило подчеркнул, что сейчас речь...
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