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В Витебске на блогерку завели уголовное дело за оскорбление представителя власти

03.03.2020 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В отношении витебской видеоблогерки Ольги Журавской возбудили уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти (ст. 369 УК). Журавской грозит до трех лет ограничения свободы, сообщает «Витебская Весна».

Уголовное дело против Ольги Журавской начали в ОВД администрации Первомайского района Витебска. Блогерку обвиняют в нарушении ст. 369 УК. Согласно законодательству, за публичное оскорбление представителя власти суд может назначить наказание до трех лет лишения свободы, передает "Белсат".

Основанием для уголовного дела стал видеосюжет, который Ольга Журавская разместила на своем ютуб-канале. Позже под видео появился комментарий, в котором есть высказывания с негативной оценкой старшего инспектора отдела охраны правопорядка из Витебска, майора милиции Андрея Щеглова. По мнению милиционеров, Журавская «публично оскорбила последнего как представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей».

Блогер считает, что милиционера Щеглова оскорбил стих в комментариях под видео. При этом Журавская утверждает, что комментарий опубликовала не она. В декабре 2019 года блог «Снимать разрешено» на Youtube был взломан и у Журавской некоторое время не было доступа к своему аккаунту. Как раз в это время и появился оскорбительный комментарий. Позже он исчез, но Ольга утверждает, что не имела отношения к этому.

Милиционеры изначально начали проверку по статье 189 УК (Оскорбление). Позже было возбуждено уголовное дело по статье 369 УК (оскорбление представителя власти).
 
Теги: Витебск
 
 
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В отношении витебской видеоблогерки Ольги Журавской возбудили уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти (ст. 369 УК). Журавской грозит до трех...
 
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