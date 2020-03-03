Эпоха дешевой нефти продлится минимум до 2040 года - Лукойл













Об этом заявил в понедельник вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун, представляя в Брюсселе долгосрочный прогноз компании по основным тенденциям развития рынка жидких углеводородов до 2035 года.





ТАСС . По его словам, эпоха «дешевой нефти продолжится минимум до 2040 года», передает





В этой связи топ-менеджер «Лукойла» отметил, что «действия президента США по расширению сланцевой добычи, безусловно, продлили срок жизни углеродного топлива, поскольку альтернативные технологии экономически состоятельны лишь при цене нефти 80 долларов плюс», - считает он.