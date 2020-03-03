Холокост и Папа Пий XII: Ватикан открывает архивы времен Второй мировой

ANSA . Ценные, до сих пор засекреченные, архивные документы будут доступны для изучения. Запись к хранилищу осуществлена до конца июня 2020 года, сообщает агентство





Ценность архивов, прежде всего, заключается в раскрытии новых подробностей о годах Второй мировой войны и роли Ватикана и Папы в отношениях с нацистской Германией.





Папа Римский Пий XII, который правил с 1939 по 1958 год,остался противоречивой фигурой в истории. Одни называют его "Папой Гитлера" и обвиняют в замалчивании событий Холокоста, другие считают спасителем 700 тысяч евреев.





Многие евреи говорят, что Папа Римский Пий XII делал слишком мало, чтобы помочь тем, кто столкнулся с преследованием со стороны нацистской Германии, поэтому открытие документов в этом смысле очень важное. Решение Франциска порадовало еврейские организации и Израиль.





Монсеньор Ричард Галлахер, напротив, убежден, что архивные документы позволят "продемонстрировать всю величину фигуры Пия XII как защитника принципов гуманности".





По его словам, из документов следует, что глава Римско-католической церкви делал все возможное, чтобы защитить преследуемых от "ненависти нацистов, которая касалась в том числе и церкви, и самого Папы".





Ватикан утверждает, что благодаря тонкой дипломатической линии в отношении нацистской Германии и союзного ей итальянского правительства Бенито Муссолини Пий XII смог спасти тысячи евреев, укрывая их в том числе за стенами папского города-государства. Именно еврейские общины давно требовали открыть архивы военных лет.





Одобрил решение Ватикана и Американский еврейский комитет (AJC), который добивался открытия архивов более 30 лет.