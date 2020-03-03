В Клайпеде ждут танкер с нефтью для Беларуси 4 марта

Судно Front Ocelot идет из российского порта Приморск в Финском заливе. Вчера представитель «Белнефтехима» заявил, что первый танкер ожидается до конца декады.





Всего через трейдеров было закуплено 160 тыс. т нефти по цене без премии. Сырье, доставленное двумя танкерами, будет перевалено в порту Клайпеды, оттуда по железной дороге поступит на «Нафтан». Второй танкер ожидается также в марте.