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Geely займется производством спутников

03.03.2020 08:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Geely Holding Group объявила о начала строительства завода по производству космических спутников вместе с испытательной площадкой. Он будет возведен в китайском Тайчжоу.

Новый проект будет развиваться под эгидой дочерней структуры Geely Technology Group. Он станет первым частным производством спутников в Китае, сообщает пресс-служба холдинга.

Спутники будут использоваться еще одной компанией холдинга Geespace. В конце этого года она намерена начать развертывание коммерческой сети низкоорбитальных спутников. Предполагается, что она обеспечит доступ в высокоскоростной интернет, навигацию повышенной точности и доступ к облачным вычислениям. Сеть развертывается с прицелом на развитие автономного транспорта с высокими степенями автономности, для которого требуется навигация высокой точности. Погрешность сети Geespace должна не превышать одного сантиметра, пишет REFORM.by.
 
 
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Geely Holding Group объявила о начала строительства завода по производству космических спутников вместе с испытательной площадкой. Он будет возведен в китайском Тайчжоу.
 
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