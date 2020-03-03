Geely займется производством спутников

Спутники будут использоваться еще одной компанией холдинга Geespace. В конце этого года она намерена начать развертывание коммерческой сети низкоорбитальных спутников. Предполагается, что она обеспечит доступ в высокоскоростной интернет, навигацию повышенной точности и доступ к облачным вычислениям. Сеть развертывается с прицелом на развитие автономного транспорта с высокими степенями автономности, для которого требуется навигация высокой точности. Погрешность сети Geespace должна не превышать одного сантиметра, пишет