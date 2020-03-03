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Международный кубок чемпионов отменили из-за коронавируса
Источник материала: Партизан
Главный товарищеский турнир мира в этот раз пройдет за пределами Азии. О месте его проведения сообщат позже.
Из-за вспышки коронавируса в Китае, было принято решение не проводить товарищеский турнир Международный кубок чемпионов в Азии. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает
Также приостановлен чемпионат Швейцарии. В стране власти запретили массовые мероприятия с участием более тысячи человек до средины марта.
Клубы, в свою очередь, на собрании приняли решение начать игры с 23 марта, если запрет не будет продлен.
Из-за вспышки коронавируса без зрителей останутся Гонки Кубка мира по биатлону в Нове Место.
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Главный товарищеский турнир мира в этот раз пройдет за пределами Азии. О месте его проведения сообщат позже.
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