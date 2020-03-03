ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какую бытовую химию не стоит смешивать

03.03.2020 09:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Порой можно встретить мнение, будто если смешать два мощных моющих средства, то их эффективность тоже вырастет в два раза. К сожалению, это увеличит не эффективность, а, скорее, риск заполучить слезящиеся глаза и кашель. 42.TUT.BY при помощи преподавателя химии Лицея БГУ Андрея Кульши составил список опасных сочетаний бытовой химии.


Фото: Crystal de Passillé-Chabot / Unsplash

Отбеливатель и уксус

Если вы решили заняться дезинфекцией своего дома, то не стоит смешивать отбеливатель и уксус. Из-за реакции уксуса с гипохлоритом натрия, который содержится в отбеливателе, происходит выделение газообразного хлора. Такой применяли на полях Первой мировой в качестве химического оружия. В итоге вы можете получить сильный кашель, жжение глаз, чувство удушья, а в худшем случае вам придется поехать в больницу.

Хлорный отбеливатель и аммиак

Еще одно очень неудачное сочетание. При смешивании «хлорки» и аммиака образуется газ хлорамин, который вызывает жжение в глазах и горле, удушье и одышку.

Хлорный отбеливатель и этиловый спирт

Нет, не стоит смешивать вместе спирт и хлорку. Дело в том, что при взаимодействии этилового спирта с хлором может образоваться хлороформ — довольно токсичное вещество, которое способно вызвать головокружение, головную боль, усталость и негативно влияет на работу печени и почек.

Другие сочетания

Порой в Сети можно прочесть, что если смешать перекись водорода и уксус, то можно получить перуксусную кислоту — едкое и пожароопасное вещество. Однако Андрей Кульша поясняет: перуксусная или надуксусная кислота образуется из концентрированной перекиси и безводной уксусной, а в быту такие вещества не встретишь (если, конечно, у вас не химическая лаборатория на дому).

Кроме того, неэффективно смешивать дезинфицирующие средства с моющими на основе четвертичных аммониевых соединений. Эффективность дезинфицирующего средства может быть нейтрализована.

Но в любом случае не стоит использовать два чистящих средства вместе или одно за другим, особенно если вы не знаете их состав.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказываем, почему не стоит смешивать два чистящих средства, особенно если вы не знаете их состав.
 
Новости дня
Новости разные
 
Путепровод на Аэродромной планируют открыть 1 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика