Какую бытовую химию не стоит смешивать

Источник материала: Tut.by

Порой можно встретить мнение, будто если смешать два мощных моющих средства, то их эффективность тоже вырастет в два раза. К сожалению, это увеличит не эффективность, а, скорее, риск заполучить слезящиеся глаза и кашель. 42.TUT.BY при помощи преподавателя химии Лицея БГУ Андрея Кульши составил список опасных сочетаний бытовой химии.



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Отбеливатель и уксус

Если вы решили заняться дезинфекцией своего дома, то не стоит смешивать отбеливатель и уксус. Из-за реакции уксуса с гипохлоритом натрия, который содержится в отбеливателе, происходит выделение газообразного хлора. Такой применяли на полях Первой мировой в качестве химического оружия. В итоге вы можете получить сильный кашель, жжение глаз, чувство удушья, а в худшем случае вам придется поехать в больницу.

Хлорный отбеливатель и аммиак

Еще одно очень неудачное сочетание. При смешивании «хлорки» и аммиака образуется газ хлорамин, который вызывает жжение в глазах и горле, удушье и одышку.

Хлорный отбеливатель и этиловый спирт

Нет, не стоит смешивать вместе спирт и хлорку. Дело в том, что при взаимодействии этилового спирта с хлором может образоваться хлороформ — довольно токсичное вещество, которое способно вызвать головокружение, головную боль, усталость и негативно влияет на работу печени и почек.

Другие сочетания

Порой в Сети можно прочесть, что если смешать перекись водорода и уксус, то можно получить перуксусную кислоту — едкое и пожароопасное вещество. Однако Андрей Кульша поясняет: перуксусная или надуксусная кислота образуется из концентрированной перекиси и безводной уксусной, а в быту такие вещества не встретишь (если, конечно, у вас не химическая лаборатория на дому).

Кроме того, неэффективно смешивать дезинфицирующие средства с моющими на основе четвертичных аммониевых соединений. Эффективность дезинфицирующего средства может быть нейтрализована.

Но в любом случае не стоит использовать два чистящих средства вместе или одно за другим, особенно если вы не знаете их состав.