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Путепровод на Аэродромной планируют открыть 1 июля

03.03.2020 09:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Летом откроется движение по путепроводу на улице Аэродромной. Сейчас на территории бывшего аэропорта «Минск-1» прокладывают дороги, инженерные сети, строят новую ветку метрополитена. Агентство «Минск-Новости» сообщает, как изменится дорожная инфраструктура столицы.


Фото: Сергей Лукашов, «Минск-Новости»

— Сейчас активно строится городская магистраль — продление улицы Жуковского до улицы Лейтенанта Кижеватова, — рассказывает главный инженер «Гордорстроя» Василий Тибеж. — Протяженность этого отрезка, проходящего по территории «Минск Мир», почти два километра. Здесь делают все магистральные инженерные коммуникации, необходимые для нового жилого района. Уже завершают земляные работы и прокладку сетей. Завозится песчаное и щебеночное основание. К концу лета планируем приступить к укладке асфальтобетонного покрытия, где это уже возможно.

Также на пересечении улиц Аэродромной и Жуковского возводят двухуровневую транспортную развязку. Аэродромная будет вверху, Жуковского — внизу.

— В настоящее время делают опоры путепровода, по которому в перспективе пойдет Аэродромная, приступили и к монтажу балок пролетного строения, — уточняет Василий Тибеж. — Выполняются право- и левоповоротные съезды по нечетной стороне улицы Аэродромной. Стоит задача открыть движение по путепроводу уже с 1 июля. К этому же времени начнет функционировать и новый подземный пешеходный переход на пересечении улиц Сенницкой и Жуковского. Сейчас занимаются его отделкой.

Собеседник уточняет: как только будет готова первая половина развязки (путепровод и часть съездов), работы сразу же начнутся со стороны комплекса «Минск Мир», где предстоит сделать оставшиеся съезды и построить еще один подземный пешеходный переход.

Завершить все намеченное по продлению улицы Жуковского предполагают в декабре 2021 года, но, возможно, весь объект сдадут раньше. А вот реконструкцию участка Жуковского от Воронянского до Аэродромной собираются закончить к июлю.


Строится новая развязка. Фото: Сергей Лукашов, «Минск-Новости»

Что сделают на этой территории:

  • переустроят 700-метровый участок улицы Аэродромной с возведением нового путепровода, длина которого составит более 90 м, ширина — 42 м;
  • построят 1580 метров съездов с развязки;
  • продлят улицу Жуковского еще на 1 953 метра;
  • реконструируют отрезок улицы Лейтенанта Кижеватова в 793 метра;
  • сделают два подземных пешеходных перехода через улицу Жуковского;
  • вдоль съездов развязки установят шумозащитные экраны;
  • проложат инженерные сети;
  • построят велодорожки вдоль улиц.

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Теги: Минск
 
 
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Летом откроется движение по путепроводу на улице Аэродромной. Сейчас на территории бывшего аэропорта «Минск-1» прокладывают дороги, инженерные сети, строят новую...
 
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