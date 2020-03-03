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Путепровод на Аэродромной планируют открыть 1 июля
Источник материала: Tut.by
Летом откроется движение по путепроводу на улице Аэродромной. Сейчас на территории бывшего аэропорта «Минск-1» прокладывают дороги, инженерные сети, строят новую ветку метрополитена. Агентство
— Сейчас активно строится городская магистраль — продление улицы Жуковского до улицы Лейтенанта Кижеватова, — рассказывает главный инженер «Гордорстроя» Василий Тибеж. — Протяженность этого отрезка, проходящего по территории «Минск Мир», почти два километра. Здесь делают все магистральные инженерные коммуникации, необходимые для нового жилого района. Уже завершают земляные работы и прокладку сетей. Завозится песчаное и щебеночное основание. К концу лета планируем приступить к укладке асфальтобетонного покрытия, где это уже возможно.
Также на пересечении улиц Аэродромной и Жуковского возводят двухуровневую транспортную развязку. Аэродромная будет вверху, Жуковского — внизу.
— В настоящее время делают опоры путепровода, по которому в перспективе пойдет Аэродромная, приступили и к монтажу балок пролетного строения, — уточняет Василий Тибеж. — Выполняются право- и левоповоротные съезды по нечетной стороне улицы Аэродромной. Стоит задача открыть движение по путепроводу уже с 1 июля. К этому же времени начнет функционировать и новый подземный пешеходный переход на пересечении улиц Сенницкой и Жуковского. Сейчас занимаются его отделкой.
Собеседник уточняет: как только будет готова первая половина развязки (путепровод и часть съездов), работы сразу же начнутся со стороны комплекса «Минск Мир», где предстоит сделать оставшиеся съезды и построить еще один подземный пешеходный переход.
Завершить все намеченное по продлению улицы Жуковского предполагают в декабре 2021 года, но, возможно, весь объект сдадут раньше. А вот реконструкцию участка Жуковского от Воронянского до Аэродромной собираются закончить к июлю.
Что сделают на этой территории:
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Летом откроется движение по путепроводу на улице Аэродромной. Сейчас на территории бывшего аэропорта «Минск-1» прокладывают дороги, инженерные сети, строят новую...
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