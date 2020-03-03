Путепровод на Аэродромной планируют открыть 1 июля

Источник материала: Tut.by

Летом откроется движение по путепроводу на улице Аэродромной. Сейчас на территории бывшего аэропорта «Минск-1» прокладывают дороги, инженерные сети, строят новую ветку метрополитена. Агентство «Минск-Новости» сообщает, как изменится дорожная инфраструктура столицы.



Фото: Сергей Лукашов, «Минск-Новости»

— Сейчас активно строится городская магистраль — продление улицы Жуковского до улицы Лейтенанта Кижеватова, — рассказывает главный инженер «Гордорстроя» Василий Тибеж. — Протяженность этого отрезка, проходящего по территории «Минск Мир», почти два километра. Здесь делают все магистральные инженерные коммуникации, необходимые для нового жилого района. Уже завершают земляные работы и прокладку сетей. Завозится песчаное и щебеночное основание. К концу лета планируем приступить к укладке асфальтобетонного покрытия, где это уже возможно.

Также на пересечении улиц Аэродромной и Жуковского возводят двухуровневую транспортную развязку. Аэродромная будет вверху, Жуковского — внизу.

— В настоящее время делают опоры путепровода, по которому в перспективе пойдет Аэродромная, приступили и к монтажу балок пролетного строения, — уточняет Василий Тибеж. — Выполняются право- и левоповоротные съезды по нечетной стороне улицы Аэродромной. Стоит задача открыть движение по путепроводу уже с 1 июля. К этому же времени начнет функционировать и новый подземный пешеходный переход на пересечении улиц Сенницкой и Жуковского. Сейчас занимаются его отделкой.

Собеседник уточняет: как только будет готова первая половина развязки (путепровод и часть съездов), работы сразу же начнутся со стороны комплекса «Минск Мир», где предстоит сделать оставшиеся съезды и построить еще один подземный пешеходный переход.

Завершить все намеченное по продлению улицы Жуковского предполагают в декабре 2021 года, но, возможно, весь объект сдадут раньше. А вот реконструкцию участка Жуковского от Воронянского до Аэродромной собираются закончить к июлю.



Строится новая развязка. Фото: Сергей Лукашов, «Минск-Новости»

Что сделают на этой территории:

переустроят 700-метровый участок улицы Аэродромной с возведением нового путепровода, длина которого составит более 90 м, ширина — 42 м;

построят 1580 метров съездов с развязки;

продлят улицу Жуковского еще на 1 953 метра;

реконструируют отрезок улицы Лейтенанта Кижеватова в 793 метра;

сделают два подземных пешеходных перехода через улицу Жуковского;

вдоль съездов развязки установят шумозащитные экраны;

проложат инженерные сети;

построят велодорожки вдоль улиц.