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В случае выхода на Евро-2020 игроки сборной Беларуси получат 7,4 миллиона евро

03.03.2020 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава АБФФ Владимир Базанов в интервью журналисту «Прессбола» Владимиру Пирогу рассказал о призовых за выход на Евро, о том, как идут поиски нового владельца столичного «Динамо», и о господдержке футбола, без которой он загнется.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

SPORT.TUT.BY приводит самые интересные цитаты беседы.

— За выход сборных на чемпионат Европы национальным ассоциациям УЕФА выплачивает солидные премиальные — по 9,25 миллиона евро. Насколько значительная их доля в случае успеха обещана команде?

— Предыдущее руководство федерации уже озвучивало перед ней цифры, и мы здесь ничего менять не намерены. Если пробьемся на Евро, команда получит восемьдесят процентов от суммы.

— Министр спорта Сергей Ковальчук на совещании с клубами сказал, что при невыходе сборной на европейское первенство резко уменьшится господдержка белорусского футбола в следующем году. Именно так, ребром, вопрос и стоит?

— Думаю, нет. Просто сказалась ситуация, возникшая в связи с тем, что сборной нужно было поехать на два товарищеских матча, а кто-то решил не отпускать игроков. Да, обе встречи проходили не в фиксированные даты. Но мы же делаем это не для себя лично — для страны.

Ведь клубы, которые не хотели отпускать футболистов, тоже живут за счет поддержки государства. И должны понимать, что они также ответственны за ту игру, которая будет в Грузии. Глава Министерства спорта об этом и говорил.

Когда речь ведется о сборной, общее всегда должно стоять выше личного. Об этом не надо забывать — и объединиться. Вместе с тем я уверен, что Сергей Михайлович понимает: ни один футбольный клуб не выживет без господдержки.

— Ни один?

— А кто выживет? Назовите.

— Даже брестское «Динамо» и БАТЭ?

— Повторяю, без господдержки не выживет никто.

— Как юридически разрешится ситуация с минским «Динамо» и «Минском»?

— Пока они проходят процедуру лицензирования. Но процессы, связанные с тем, чтобы у клубов не было одного собственника, движутся активно. На их завершение нужен еще некоторый срок, однако я уже сейчас уверен: в грядущем сезоне и «Динамо», и «Минск» сыграют в высшей лиге.

— «Минск» останется под опекой Мингорисполкома?

— Да.

— Значит, у «Динамо» появится новый хозяин. Кто?

— Насколько владею информацией, все это обнародуют в ближайшее время.

— Суперкубок в среду (4 марта, Прим. SPORT.TUT.BY), первые матчи кубкового четвертьфинала в понедельник и вторник, начало стартового тура чемпионата в четверг… Чем продиктован мартовский отрезок календаря в будние дни, неудобные для болельщиков?

Конечно, здесь нужно извиниться перед болельщиками, но и попросить их понять: все было подчинено тому, что 26 марта сборная сыграет в Тбилиси с грузинами. Дальше все зависит от того, как пройдем плей-офф. А по мартовскому отрезку все согласовывалось на совете клубов — это их совместное решение с БФФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава АБФФ Владимир Базанов рассказал о призовых за выход на Евро, о том, как идут поиски нового владельца столичного «Динамо», и о господдержке футбола, без...
 
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