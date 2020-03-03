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Дни скидок пройдут в торговле Минска в марте

03.03.2020 09:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дни скидок пройдут в торговле Минска в марте
БЕЛТА

ЦУМ 5-8, 12-14, 19-21 и 26-28 марта будет продавать непродовольственные товары со скидками до 30%, продовольственные - дешевле на 5%. Для держателей дисконтных карт каждый понедельник марта предоставляется скидка 22%.

ГУМ с 2 по 5 марта предлагает непродовольственные товары с предпраздничной скидкой 35%, с 6 по 8 марта - 33%. Со следующей недели универмаг приглашает за выгодными покупками каждые вторник и четверг (скидка 27% на непродовольственные товары), а также каждую субботу (минус 30% на непродовольственную группу). По средам, за исключением 4 марта, будет предложена скидка 35% при сумме чека от Br35. Для держателей дисконтных карт 13, 20 и 27 марта цены снижены на 28% в секциях непродовольственных товаров, 1, 15, 22 и 29 марта - на 30%.

"Универмаг Беларусь" 9, 10, 14-17 и 21-24 марта предоставит скидку 30% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные; 28 и 29 марта - 35% на непродовольственные и 10% на продовольственные товары, а также 30% на детский ассортимент. 4-8 марта на 35% дешевле будут подарки для женщин (все товары, кроме мужского и детского ассортимента, которые будут продаваться со скидкой 30%), также на 10% подешевеют продукты. Для держателей дисконтных карт 11-13, 18-20, 25-27 марта непродовольственные товары будут дешевле на 32%, продовольственные - на 5%, а также товары детского ассортимента - на 30%. И 30 и 31 марта указанные группы товаров подешевеют соответственно на 35%, 10% и 30%.

Торговый дом "На Немиге" с 2 по 8 марта предлагает непродовольственные товары дешевле на 35%. И проводит с 5 марта акции с четверга по воскресенье (скидка 33% на непродовольственные товары), также по средам (до 35%). Скидка 5% предоставляется на продовольственные товары каждые понедельник, среду и пятницу месяца. Для держателей дисконтных карт скидочные дни с 9 марта - понедельник и вторник (до 35% на непродовольственные товары).

"Кирмаш" объявляет скидки 6-8 марта и далее каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье месяца (30% на непродовольственные товары). Для держателей дисконтных карт скидочные дни по понедельникам - минус 32%.

Магазины торгового центра "Столица" 21 и 22 марта предложат скидки до 50%.

В ОАО "Алеся" (ул. Старовиленская,131, ул. Богдановича,78, ул. Мясникова,35) - каждые вторник и пятницу месяца - минус 20%. Также на 25% подешевеют товары 7 марта. И весь месяц скидка в 20% предоставляется при единовременной покупке на сумму свыше Br120.

В ООО "Старт-Х" (ул.Долгобродская,26) дни скидок для пенсионеров и многодетных семей проходят каждый вторник, а для всех покупателей - каждую среду, а также 6-8 и 13 марта. Скидки в перечисленные дни достигнут 20%.

Снижают цены на 15% "Северянка" (ул. Ангарская,38) - на отдельные группы товаров каждые вторник, четверг и субботу, "Богатырь" (ул. Притыцкого,32) - каждую среду и четверг, а также 6-8 марта. "Пальмира" (ул. Шугаева,3/1) весь месяц реализует отдельные группы товаров со скидкой 15%.

Магазин "1000 мелочей" (ул. Калинина,1) приглашает за выгодными покупками каждый четверг (минус 20% на весь ассортимент), весь месяц отдельные группы товаров можно приобрести дешевле на 30%. На отдельные группы товаров весь месяц предлагают скидки ЗАО "Сандрик" (просп. газеты "Правда", 40) - от 15% до 30%, ОДО "Вероника" (ул. Притыцкого, 38) - от 30% до 70% (плюс 6-8 марта - минус 30 % на весь ассортимент товаров).

Магазин "Гаспадар и Гаспадыня" (проспект Независимости,131/1) снижает цены каждую среду на 22% на весь ассортимент, а также 6 марта - на 25%; "Лянок" (проспект Независимости,46) - каждые понедельник, среду и субботу (товары дешевле на 18%).

В "Сантехоборудовании" (ул. Щербакова, 30) дни скидок (на все товары, кроме акционных, уцененных) объявлены по четвергам - минус 20%, 24 марта - минус 30%.

Фирменный магазин "Луч" весь месяц предлагает отдельные группы товаров со скидкой от 20% до 45%.

Магазин "Детский мир" (Логойский тракт 25/1) снижает на 10% цены 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 марта.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Акции "Дни скидок" пройдут в марте в торговых организациях Минска, сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
 
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