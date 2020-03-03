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Балетный класс для людей с инвалидностью откроют в Минске
Источник материала: БДГ
Об открытии специального класса для людей с инвалидностью в Беларуси сообщили в Большом театре страны.
Уроки для таких людей будут проводить в школе Ballet Studio бесплатно,
Сообщается, что проект реализуется в партнерстве с Большим театром Беларуси и Фондом Рудольфа Нуреева при поддержке и активном участии Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам.
В открытии класса примут участие постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий и посол фонда Рудольфа Нуреева премьер Казанского балета Олег Ивенко.
На сцене Большого театра Беларуси 4 марта состоится балет «Дон Кихот», где Олег Ивенко исполнит партию Базиля. Перед спектаклем зрители увидят специальный видеоролик, а также смогут бесплатно попробовать продукцию «Инклюзивного баристы».
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Об открытии специального класса для людей с инвалидностью в Беларуси сообщили в Большом театре страны.
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