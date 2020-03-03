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Балетный класс для людей с инвалидностью откроют в Минске

03.03.2020 09:56 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Об открытии специального класса для людей с инвалидностью в Беларуси сообщили в Большом театре страны.

Уроки для таких людей будут проводить в школе Ballet Studio бесплатно, передает БЕЛТА.

Сообщается, что проект реализуется в партнерстве с Большим театром Беларуси и Фондом Рудольфа Нуреева при поддержке и активном участии Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам.

В открытии класса примут участие постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий и посол фонда Рудольфа Нуреева премьер Казанского балета Олег Ивенко.

На сцене Большого театра Беларуси 4 марта состоится балет «Дон Кихот», где Олег Ивенко исполнит партию Базиля. Перед спектаклем зрители увидят специальный видеоролик, а также смогут бесплатно попробовать продукцию «Инклюзивного баристы».

 
 
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Об открытии специального класса для людей с инвалидностью в Беларуси сообщили в Большом театре страны.
 
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