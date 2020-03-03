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Самые горячие Giulia: седан Alfa Romeo получил сразу две «заряженные» версии

03.03.2020 10:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Alfa Romeo вернула в обиход знакомый для фанатов марки индекс GTA — такое сокращение получила самая мощная модификация седана Giulia, разработчики которой вдохновлялись купе Giulia GTA 1965 года, созданного в стенах заводского гоночного отделения Autodelta.


За основу Giulia GTA была взята и без того неслабая версия Quadrifoglio, которая, если вкратце, стала еще легче и мощнее и вдобавок лучше управляется. Во-первых, отдача 2,9-литрового битурбо-V6 выросла с 510 до 540 лошадиных сил, а капот, крыша, передний бампер и крылья изготовлены из карбона. Во-вторых, седан получил расширенную на 5 см колею и аэродинамический пакет, созданный в сотрудничестве с Sauber Engineering — он включает активный сплиттер на переднем бампере, боковые накладки, задний спойлер и крупный элемент диффузора с парой патрубков титановой выхлопной системы Akrapovic.


В подвеске Giulia GTA используются новые пружины и амортизаторы, кроме того, седан имеет карбон-керамические тормоза и оригинальные 20-дюймовые колесные диски с центральной гайкой крепления. Интерьер машины щедро отделан алькантарой, которой обшиты сиденья, передняя и дверные панели.


Но это еще не все сюрпризы — также в Alfa Romeo показали еще более экстремальный вариант «Джулии» с обозначением GTAm, который при снаряженной массе в 1520 кг оказывается на 100 кг легче Quadrifoglio.



Такой седан проще всего отличить по массивному заднему антикрылу из углепластика, среди прочих особенностей — изготовленные из поликарбоната задние окна, карбоновые гоночные «ковши» в салоне и отсутствие задних сидений, на месте которых появились ниши для гоночных шлемов и огнетушителя. Также в задней части имеются элементы каркаса безопасности, при этом допуск Giulia GTAm на дороги общего пользования не закрыт.


Известно, что первую «сотню» Giulia GTA и GTAm разменивают за паспортные 3,6 секунды. Тираж самых мощных и быстрых Alfa Romeo будет ограничен — итальянцы выпустят 500 таких седанов. Стоимость пока неизвестна, но она наверняка превысит отметку в 100 тысяч евро.

 
 
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Аккурат к своему 110-летию компания Alfa Romeo решила вернуть в обиход знакомый для фанатов марки индекс GTA.
 
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