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В Браславском районе будут судить сына, который убил своего отца
03.03.2020 10:12 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В апреле 2015 года в милицию Браслава с заявлением о пропаже 50-летнего супруга обратилась жена. На оставленном у обочины дороги велосипеде эксперты обнаружили кровь пропавшего.
Было возбуждено уголовное дело.
В августе 2019 года расследованию помог 36-летний местный житель. Мужчина рассказал правоохранителям, где находится захоронение трупа и кто совершил преступление, сообщает
Убийство, по данным следствия, дело рук сына мужчины. Совершив преступление, он пришел к родственнику, во всем сознался и попросил помочь закопать тело.
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Трагедия произошла пять лет назад.
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