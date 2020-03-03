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В Браславском районе будут судить сына, который убил своего отца

03.03.2020 10:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Браславском районе будут судить сына, который убил своего отца
Фото из открытых источников

В апреле 2015 года в милицию Браслава с заявлением о пропаже 50-летнего супруга обратилась жена. На оставленном у обочины дороги велосипеде эксперты обнаружили кровь пропавшего.  

Было возбуждено уголовное дело.

В августе 2019 года расследованию помог 36-летний местный житель. Мужчина рассказал правоохранителям, где находится захоронение трупа и кто совершил преступление, сообщает БЕЛТА.

Убийство, по данным следствия, дело рук сына мужчины. Совершив преступление, он пришел к родственнику, во всем сознался и попросил помочь закопать тело. 

В Браславском районе будут судить сына, который убил своего отца
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