В Браславском районе будут судить сына, который убил своего отца

В апреле 2015 года в милицию Браслава с заявлением о пропаже 50-летнего супруга обратилась жена. На оставленном у обочины дороги велосипеде эксперты обнаружили кровь пропавшего.

Было возбуждено уголовное дело.

В августе 2019 года расследованию помог 36-летний местный житель. Мужчина рассказал правоохранителям, где находится захоронение трупа и кто совершил преступление, сообщает БЕЛТА .

Убийство, по данным следствия, дело рук сына мужчины. Совершив преступление, он пришел к родственнику, во всем сознался и попросил помочь закопать тело.

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