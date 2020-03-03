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Как вести себя на дороге, если вашу машину «поджимают» сзади?

03.03.2020 10:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Как вести себя на дороге, если вашу машину «поджимают» сзади?
Фото из открытых источников

Автомобильные дороги полны неадекватных водителей, которые нередко устраивают гонки и не церемонятся с другими участниками движения. Они несутся гораздо быстрее потока, не соблюдают правил перестроений, часто выскакивают на обочины и подрезают соседние автомобили. Неудивительно, что они становятся виновниками серьезных аварий с пострадавшими. Как обезопасить себя, если подобный лихач старается согнать вас с полосы? 

Как вести себя на дороге, если вашу машину «поджимают» сзади? Могут ли оштрафовать за неправильное использование поворотников?

Опасное вождение 

При езде в крайней левой полосе необходимо учитывать, что там можно только совершать опережение транспортных средств. Пункт 9.4 ПДД РФ гласит, что «вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых». Поэтому подолгу задерживаться на левых полосах нельзя. И другие участники движения могут попросить уступить дорогу, однако делать это необходимо корректно и без нарушений правил.

Но чаще всего лихачи наезжают сзади на попутчиков как раз во время опережения грузовиков или иных тихоходов. Они моргают фарами и жмутся к бамперу, стараясь поскорее пробиться вперед.

В целом такое действие запрещено правилами дорожного движения и считается «опасной ездой». В соответствии с пунктом 2.7 ПДД, водителю запрещается «опасное вождение», выражающееся в неоднократном совершении одного или нескольких перестроений, а также в «несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдении бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствовании обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба».

Как вести себя на дороге, если вашу машину «поджимают» сзади?
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Без паники 

Если лихач несется с высокой скоростью сзади, прижимается к левому краю, как бы стараясь протиснуться в небольшое свободное пространство, то главное — не паниковать. 

Помните, что если вы совершите резкий манёвр уклонения вправо и там заденете кого-нибудь, то окажетесь виноватым. Поэтому никаких резких перестроений быть не должно. Лихач, если он не сумасшедший, не станет таранить задний бампер вашей машины. Он просто пугает.  

Для начала необходимо крепко взяться за руль, чтобы контролировать себя и автомобиль. Не давите на тормоз и не увеличивайте темп движения, а следуйте вперед с прежней скоростью.

Затем необходимо спокойно осмотреть правую полосу и изучить ее на предмет появления там соседних автомобилей. Если место освободилось, то можно плавно перестраиваться. Для этого необходимо подать сигнал «поворотником», убедиться, что водитель сзади понял ваш манёвр, и только тогда начинать менять полосу. 

При этом важно постоянно контролировать правую часть дороги, так как там вмиг может оказаться другой автомобиль. 

Как вести себя на дороге, если вашу машину «поджимают» сзади?
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«Подставлялы на трассе» 

«Сгон с дороги» уже давно облюбовали так называемые «подставлялы», нарочно провоцирующие мелкие ДТП и вымогающие у водителей деньги. Работает схема таким образом. После того, как один лихач начнет сигналить и проситься проехать вперед, другой автомобиль ждет в засаде сзади и выскакивает из нее, чтобы имитировать столкновение в тот самый момент, когда законопослушный водитель, испугавшись наезда сзади, быстро и неосмотрительно бросается в правую сторону. Поэтому никаких резких движений. 

Если кто-нибудь все-таки появился сбоку в непросматриваемой зоне, и вам кажется, что есть опасность столкновения, от маневра следует отказаться. На занимаемой полосе допускается оставаться так долго, как того требует безопасность. И при этом неважно, насколько интенсивно моргает фарами лихач сзади. 

В случае необходимости ему можно дать понять, что вы не собираетесь рисковать автомобилем и не станете маневрировать. Для этого можно включить аварийную сигнализацию и погладить педаль тормоза ногой, ни в коем случае не продавливая ее и не прибегая к торможению. Тогда от легкого прикосновения к педали загорятся задние красные стоп-сигналы. Этот сигнал считается предупреждением. Чаще всего лихач сбавляет темп и дает спокойно перестроиться.

 
 
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При движении на скоростных автострадах возникают пугающие ситуации, когда лихачи пытаются согнать ваш автомобиль с полосы. Как обезопасить себя при встрече с...
 
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