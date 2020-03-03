Бесправник с 2,6 промилле «открыл» мотосезон в Дзержинске

Источник материала: Tut.by

В Дзержинске инспекторы задержали нетрезвого мотоциклиста, сообщили в областной ГАИ.





1 марта в милицию позвонили очевидцы и сообщили, что по улице Энергетиков в направлении трассы М1 едет мотоцикл «Минск», водитель которого находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГАИ нашли и задержали мотоциклиста. При общении стало ясно, что 31-летний мужчина действительно пьян. Прибор «Алкотест-203» показал 2,6 промилле алкоголя.

Также инспекторы установили, что мотоцикл был собран кустарным способом, а мужчина никогда не получал прав.

В отношении водителя сотрудники ГАИ составили административные протоколы, а мотоцикл доставили на штрафстоянку.