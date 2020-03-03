Стало известно, когда появится вакцина и лекарства от коронавируса

Лекарственные препараты, способные помочь тем, кто заражен коронавирусом, могут быть созданы к лету или к концу года. Вакцина появится позже.

Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает ТАСС.

По его словам, в Америке создан специальный консорциум из фармацевтических компаний, которые будут совместно разрабатывать лекарств и вакцины против коронавируса.

Клинические испытания начнутся в течение ближайших шести недель. Для разработки вакцины нужно время, поэтому она может появиться только к концу года.

Однако лекарства, способные облегчить состояние зараженных, будут готовы уже летом или осенью нынешнего года.

Напомним, более 90 тысяч человек по всему миру заражены коронавирусом. Предполагается, что число инфицированных будет только расти с каждым днем.