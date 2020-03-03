«Зайкава хатка» и много чего интересного: как прошел День родного языка  в «ГУО «Ясли-сад №3»

Обучение детей родному языку, овладению его богатством уделяется большое значение в учебной программе дошкольного образования Республики Беларусь. Родной язык является значимым средством усвоения детьми культуры своего народа, формирования чувства национальной гордости. Именно родная речь способствует духовному развитию личности ребенка.

В рамках Международного дня родного языка в ГУО «Ясли-сад № 3 г. Смолевичи» особое внимание уделялось общению на родном языке. А как именно все происходило, нам рассказала заместитель заведующего по основной деятельности Марина Глушанина.

— В этот день все педагоги с самого утра старались привлечь детей к общению на родном языке, — отмечает Марина Петровна. — Придя в детский сад и услышав белорусскую речь воспитателей, малыши с большим удовольствием начинали разговаривать на белорусском языке.

Педагоги постарались сделать этот день незабываемым для ребят, используя разнообразные формы и методы взаимодействия.

— Самым любимым видом деятельности наших дошколят, — продолжает рассказ заместитель заведующего, — является игра, и дети с большим удовольствием вместе со своими друзьями играли в белорусские народные игры «Гарлачык», «Яблынька», «Зайчык», «Шэры кот».

Но не только в играх малыши проявили себя хорошими знатоками родного языка. Например, во второй младшей группе воспитатель Наталья Павловец вместе со своими воспитанниками подготовила белорусскую народную сказку «Зайкава хатка». Ребята с огромным удовольствием приняли участие в инсценировке на родном языке.

Воспитанники средней группы №3 и старшей группы № 12 показали свои знания в белорусской поэзии. Они прочли стихи белорусских поэтов и исполнили песни на родном языке. Нина Михеева выбрала стихотворение Нила Гилевича «Родны кут», Карина Качан исполнила песню «Люлi-люлi, усе дзеткi паснулi», Марьяна Мастеница прочла стихотворение Станислава Шушкевича «Не магу жыць без радзімы», а Алика Стануль свой выбор остановила на стихотворении Веры Вярбы «Мой край».

Воспитанники старшей группы №10 побывали на экскурсии в «белорусской хатке». Там они смогли увидеть белорусские предметы быта, национальные костюмы, предметы народного промысла и проникнуться национальным колоритом.

В методическом кабинете была организована выставка детских книг с белорусскими произведениями для разного возраста. Педагоги, посетившие выставку, ознакомились с литературой, которую могут использовать при планировании образовательного процесса.

Для повышения компетенции родителей в вопросах развития у детей навыков общения на родном языке были оформлены тематические папки.

— Также в свободное время, — подводит итог Марина Петровна, — дети с большим интересом продолжают знакомство с родным языком через другие виды деятельности.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

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