Оздоровление и санаторно-курортное лечение всех категорий граждан Смолевичского района в 2019 году было организовано в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 года № 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения», который вступил в силу с 1 января 2007 года.

В Смолевичском районе проживает 46225 жителей. Путевки для работающего населения и для их детей приобретались за счет средств государственного социального страхования и распределялись пропорционально численности работающих на предприятиях и организациях, где создано и работает 49 комиссий по оздоровлению. За счет средств государственного социального страхования в 2019 году получено и выдано 333 путевки и оздоровлено 351 человек, из них 194 ребенка.

В очереди на санаторно-курортное лечение по состоянию на 01.01.2020г. состоит 464 неработающих граждан, из них 159 инвалидов 1 и 2 группы. Для них в 2019 году за счет средств республиканского бюджета выделено 43 путевки на санаторно-курортное лечение. По линии ЧАЭС — 4 путевки. По линии силовых структур — 7 путевок.

Так же за счет средств республиканского бюджета за 2019 год санаторно-курортное лечение получили 10 детей инвалидов.

В наличии имеются путевки для работающего населения:

Путевки для взрослого населения с частичной оплатой

Санаторий «Ченки» (Гомельская область), дата заезда 09.03.2020г.

Путевки в детские санатории (выдаются бесплатно):

Детский санаторий «Свислочь» 1-11 кл. (Могилевская область), дата заезда 11.03.2020г. (2 путевки) Детский санаторий «Радуга» дошк. (с 3 до 6 лет) шк. (1-4 кл.) (Бобруйск), дата заезда 13.03.2020г. (2 путевки) Детский санаторий «Росинка» 1-11 кл. (Витебская область) дата заезда 11.03.2020г. (1 путевка)

Телефон 8-017-76-26-059, 8-044-467-00-59

Т. В. КУЛУА, ведущий специалист по оздоровлению.