Несмотря на стремительное развитие прогресса и совершенствование систем приборного учета, хищение электрической энергии все еще остается одной из основных проблем как для энергетиков, так и для абонентов.

Смолевичский РЭС филиала «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» напоминает, что установление факта использования электрической энергии с нарушением действующих Правил электроснабжения, выраженного в безучетном (бездоговорном) потреблении электрической энергии до расчетного прибора учета, во вмешательстве в работу прибора учета, срыве пломбы энергоснабжающей организации и т.д., может привести к наложению на нарушителя внушительных штрафных санкций.

В Смолевичском РЭС филиала «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» проводится целенаправленная работа по выявлению и пресечению хищений электрической энергии. По итогам проведенной за 2019 год работы сотрудниками Смолевичском РЭС с целью выявления и пресечения фактов нарушений Правил электроснабжения составлено 39 актов о самовольном (бездоговорном), безучетном потреблении электроэнергии.

Суммы ущерба, нанесенного энергоснабжающей организации, по составленным в отношении нарушителей актам, могут достигать десятков тысяч рублей. Кроме того, по данным видам нарушений предусмотрена также и административная ответственность по статье 20.10 КоАП РБ с наложением штрафа, который может достигать 5-ти кратного размера от суммы причиненного ущерба. В конечном счете, сумма получается колоссальной.

Попытка безучетного потребления электроэнергии может не просто стать причиной серьезных нарушений энергоснабжения и оставить без электричества важные социальные объекты и других потребителей, но и нанести вред здоровью самого нарушителя и окружающих его людей.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что использование электрической энергии с нарушением действующего законодательства, является неоправданным риском, так как полученная выгода и сумма ущерба, которую придется оплатить не сопоставимы.

Борьба с хищением электроэнергии – дело общее, в котором важную роль играют скоординированные совместные усилия, ведь предотвращая несанкционированное подключение электроприемников недобросовестных потребителей, мы сокращаем вероятность возникновения аварийных режимов и отключений в сети.

Не редкий характер имеют сообщения о недобросовестных потребителях от добропорядочных и сознательных граждан нашей области. Сообщить о случае хищения электрической энергии можно посредством направления в адрес Смолевичского РЭС филиала «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»» информации в письменной (электронной) форме либо по указанным ниже телефонам:

— 8 (01776) 54 5 65 — абонентский отдел Смолевичского РЭС;

— 8 (01776) 55 5 48 – районная диспетчерская служба Смолевичского РЭС;

Смолевичский РЭС филиала «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» гарантирует конфиденциальность.

Отделение сбыта Смолевичских районных электрических сетей.