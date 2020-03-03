Безопасность для всех

Прошедшие выходные спасатели Смолевичского РОЧС посвятили пожарно-профилактической работе, чтобы в очередной раз напомнить гражданам о правилах безопасности, и провели рейд, к которому присоединилась и корреспондент «КС».

Так, в центре нашего внимания оказались находящиеся в социально опасном положении семьи и граждане, которые обратились в Смолевичский РОЧС с просьбой проверить уровень пожарной безопасности в различных зданиях и сооружениях.

При проведении профилактической работы пожарные инспекторы напомнили владельцам домовладений правила при эксплуатации печного отопления и котлов, работающих на твердом топливе.

– Отопительный сезон все еще продолжается, и чтобы избежать ЧС, нужно помнить, что начинать протапливать печь лучше несколько раз за день понемногу, пол возле дверцы печи должен быть выполнен из негорючих материалов или защищен металлическим листом размерами не менее 50 х 70 см. А прекращать топить печь необходимо не менее чем за два часа до отхода ко сну, – рассказывала гражданам инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Смолевичского РОЧС Юлия Максименя.

Также спасатели напомнили родителям о недопустимости оставления детей без присмотра, приведя печальные цифры статистики рейтинга «Оставленные одни дома», и обратились с просьбой научить своих детей правильно действовать в случае возникновения пожара.

Не остался в стороне и автономный пожарный извещатель, установить который представители МЧС рекомендовали абсолютно каждому гражданину в жилые помещения.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.

На фото: Во время рейда.



















