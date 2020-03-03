Акция прошла, а знания остались

На Смолевиччине к своему завершению подошла республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!», во время которой на протяжении месяца спасатели напоминали гражданам о правилах безопасности жизнедеятельности.

Финальный этап акции развернулся вблизи Дома культуры в поселке Усяж, где для граждан была организована работа тематических обучающих площадок. Оказать первую помощь, примерить боевую одежду спасателей, научиться звонить в экстренные службы и распознавать опасности в доме, а также вспомнить правила действий при эвакуации – все эти станции мог посетить каждый желающий. Участников акции ждали не только новые знания, но и подарки от спасателей.

Самым популярным, все-таки, оказался пожарный автомобиль: спасатели познакомили присутствующих со своим материальным и техническим оснащением, а также предоставили возможность участникам акции почувствовать себя пожарным (не каждый день ведь удается из пожарного ствола подать воду!).

К слову, мероприятие прошло с пользой: спасатели напомнили о безопасности, а участники акции получили множество эмоций, знаний и подарков.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото Смолевичский РОЧС.











