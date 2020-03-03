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Второй случай коронавируса отмечен в Беларуси

03.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

У гражданки Беларуси, проживающей в Витебске, диагностирован коронавирус, передает БЕЛТА. Это второй случай заболевания, выявленный на территории страны.

Женщина с двумя коллегами вернулась из Италии. У всех троих были взяты анализы, и после обнаружения заболевания у жительницы Витебска их госпитализировали.

В отношении женщины проводятся дальнейшие исследования, анализы ее спутников показали отрицательные результаты, сообщили в Минздраве. Там также отметили, что все трое чувствуют себя нормально, заболевание у пациентки внешне никак себя не проявляет.

Ранее сообщалось о госпитализации в Беларуси инфицированного студента из Ирана.



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Теги: Витебск
 
 
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Проживающая в Витебске женщина вернулась из Италии.
 
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