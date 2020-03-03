Второй случай коронавируса отмечен в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У гражданки Беларуси, проживающей в Витебске, диагностирован коронавирус, передает БЕЛТА . Это второй случай заболевания, выявленный на территории страны.

Женщина с двумя коллегами вернулась из Италии. У всех троих были взяты анализы, и после обнаружения заболевания у жительницы Витебска их госпитализировали.

В отношении женщины проводятся дальнейшие исследования, анализы ее спутников показали отрицательные результаты, сообщили в Минздраве. Там также отметили, что все трое чувствуют себя нормально, заболевание у пациентки внешне никак себя не проявляет.