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Второй случай коронавируса отмечен в Беларуси
03.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У гражданки Беларуси, проживающей в Витебске, диагностирован коронавирус, передает
Женщина с двумя коллегами вернулась из Италии. У всех троих были взяты анализы, и после обнаружения заболевания у жительницы Витебска их госпитализировали.
В отношении женщины проводятся дальнейшие исследования, анализы ее спутников показали отрицательные результаты, сообщили в Минздраве. Там также отметили, что все трое чувствуют себя нормально, заболевание у пациентки внешне никак себя не проявляет.
Ранее сообщалось о госпитализации в Беларуси
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Проживающая в Витебске женщина вернулась из Италии.
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