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Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Польши и Вьетнама

03.03.2020 10:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Польши и Вьетнама
Фото из открытых источников

По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, на территории Опольского, Лодзинского и Силезского воеводств Польши, провинций Бин Донг, Три Винь, Куанг Нин, Нгеан, Тханьхоа, Ханой, Бакнинь, Ниньбинь, Тхайбинь и Хайфон Вьетнама зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Запрещены поставки из указанных районов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции. 

Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Польши и Вьетнама
Беларусь временно ограничивает ввоз птицы из Польши из-за птичьего гриппа
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