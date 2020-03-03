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Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Польши и Вьетнама
03.03.2020 10:48 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, на территории Опольского, Лодзинского и Силезского воеводств Польши, провинций Бин Донг, Три Винь, Куанг Нин, Нгеан, Тханьхоа, Ханой, Бакнинь, Ниньбинь, Тхайбинь и Хайфон Вьетнама зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом, сообщает
Запрещены поставки из указанных районов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.
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Причина ограничений – птичий грипп.
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