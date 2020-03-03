Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Польши и Вьетнама

По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, на территории Опольского, Лодзинского и Силезского воеводств Польши, провинций Бин Донг, Три Винь, Куанг Нин, Нгеан, Тханьхоа, Ханой, Бакнинь, Ниньбинь, Тхайбинь и Хайфон Вьетнама зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Запрещены поставки из указанных районов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

Беларусь временно ограничивает ввоз птицы из Польши из-за птичьего гриппа Подробнее