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«Дети в интернете»: минские школьники прошли уроки интернет-грамотности

03.03.2020 10:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Дети в интернете»: минские школьники прошли уроки интернет-грамотности
МТС Беларусь

С правилами безопасного поведения в интернете познакомились более 120 ребят из минских школ — №60, №162, №186 и №200. Занятия проходили в детских библиотеках столицы.

В роли учителя выступил известный шоумен и телеведущий Георгий Колдун. В игровой форме он познакомил детей с историей интернета, рассказал об угрозах, с которыми ребята могут столкнуться в соцсетях и мессенджерах. Слушатели познакомились с основными правилами общения в Сети, а также узнали, как защитить себя от «троллей», а компьютеры — от вредоносных программ.

«Дети в интернете» — это совместный проект компании МТС и Министерства образования. Образовательные интерактивные уроки уже посетили более 9 тысяч школьников.

«Дети в интернете»: минские школьники прошли уроки интернет-грамотности
 
«Дети в интернете»: минские школьники прошли уроки интернет-грамотности
 
«Дети в интернете»: минские школьники прошли уроки интернет-грамотности
Фото: МТС Беларусь

*на правах рекламы, СООО «Мобильные ТелеСистемы»

 
 
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Более 120 минских школьников прошли уроки интернет-грамотности
 
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