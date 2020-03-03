«Дети в интернете»: минские школьники прошли уроки интернет-грамотности

Источник материала: Аргументы и факты

С правилами безопасного поведения в интернете познакомились более 120 ребят из минских школ — №60, №162, №186 и №200. Занятия проходили в детских библиотеках столицы.

В роли учителя выступил известный шоумен и телеведущий Георгий Колдун. В игровой форме он познакомил детей с историей интернета, рассказал об угрозах, с которыми ребята могут столкнуться в соцсетях и мессенджерах. Слушатели познакомились с основными правилами общения в Сети, а также узнали, как защитить себя от «троллей», а компьютеры — от вредоносных программ.

«Дети в интернете» — это совместный проект компании МТС и Министерства образования. Образовательные интерактивные уроки уже посетили более 9 тысяч школьников.









*на правах рекламы, СООО «Мобильные ТелеСистемы»