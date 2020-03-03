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Информация о смерти от коронавируса в Беларуси является ложной — Минздрав
03.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Информация о смерти от коронавируса в Беларуси является ложной, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Федеральный Первый канал Российского телевидения в новостном сюжете заявил о том, что от коронавируса первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Беларуси.
«Министерство здравоохранения отмечает, что данная информация в отношении Беларуси является ложью и не имеет ничего общего с действительностью», — подчеркнули в пресс-службе.
«В связи с распространением фейковой информации в отношении нашей страны будут предприняты соответствующие меры реагирования также по линии Министерства иностранных дел Беларуси», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что в Беларуси зарегистрированы
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Информация о смерти от коронавируса в Беларуси является ложной, сообщили в пресс-службе Минздрава. Федеральный Первый канал Российского телевидения в...
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