Информация о смерти от коронавируса в Беларуси является ложной — Минздрав

Источник материала: Горецкий вестник

Информация о смерти от коронавируса в Беларуси является ложной, сообщили в пресс-службе Минздрава.





Федеральный Первый канал Российского телевидения в новостном сюжете заявил о том, что от коронавируса первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Беларуси.

«Министерство здравоохранения отмечает, что данная информация в отношении Беларуси является ложью и не имеет ничего общего с действительностью», — подчеркнули в пресс-службе.

«В связи с распространением фейковой информации в отношении нашей страны будут предприняты соответствующие меры реагирования также по линии Министерства иностранных дел Беларуси», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что в Беларуси зарегистрированы три случая , в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса 2019-nCoV.