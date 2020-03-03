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Смотрите, кто выиграл конкурс промпредприятий «Ленинский Олимп» в Бресте
03.03.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Соревнования среди коллективов промышленных предприятий Ленинского района прошли в восемнадцатый раз.
Автор фото: Юрий МАКАРЧУК
Награды получили и лучшие предприятия, и специалисты-лидеры Ленинского района.
Малыми силами большие дела
В церемонии награждения участвовал председатель горисполкома Александр
Глава города поблагодарил трудовые коллективы и обозначил задачи на ближайший год: «Мы должны продолжить то, что наработано в 2019-м. Уже сейчас идут работы по продолжению Набережной, строительству медицинского центра, жилищного фонда. У нас реализуется много хороших инвестиционных проектов, поэтому будем двигаться только вперёд».
Из рук председателя горисполкома награду «Меценат 2019 года» получил генеральный директор Брестского мясокомбината Павел Буховецкий.
В тройке лидеров
Глава администрации района Валентин Милошевский отметил, что в этот раз лучшие предприятия определяли по трём номинациям: где работающих больше тысячи человек, больше 250-ти и больше ста. Учитывали не только производственные показатели, но и участие в жизни города.
В первой номинации победу одержал «Брестгазоаппарат» и его генеральный директор Виктор Кузьминчук. Во второй — «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» с гендиректором Александром Романовским. Лидеры в третьей номинации — «Брествторчермет» и директор Григорий Бирючёв.
Кроме этого, организаторы конкурса подвели итоги работы предприятий в свободной экономической зоне «Брест». Победила «Санта Бремор».
Мотивация плюс стимул
Успех любого коллектива — это заслуга трудолюбивых людей, профессионалов своего дела. На встрече отметили не только работу предприятий, но и лучших сотрудников.
В их числе бригадир слесарей-ремонтников «Брестгазоаппарата» Виталий Дацкевич, который работает на предприятии почти 28 лет. «Это для меня неожиданная награда, — сказал Виталий Николаевич, — спасибо руководству за оказанное внимание и доверие».
Наш собеседник начал трудовую деятельность в 1992 году, когда пришёл на «Газоаппарат» слесарем. За годы работы удалось повысить квалификацию, появилось больше возможностей.
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Соревнования среди коллективов промышленных предприятий Ленинского района прошли в восемнадцатый раз. Автор фото: Юрий МАКАРЧУК Награды получили и лучшие...
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