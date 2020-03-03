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Стало известно, когда появится вакцина и лекарства от коронавируса

03.03.2020 10:34 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Лекарственные препараты, способные помочь тем, кто заражен коронавирусом, могут быть созданы к лету или к концу года. Вакцина появится позже.

Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает ТАСС.

По его словам, в Америке создан специальный консорциум из фармацевтических компаний, которые будут совместно разрабатывать лекарств и вакцины против коронавируса.

Клинические испытания начнутся в течение ближайших шести недель. Для разработки вакцины нужно время, поэтому она может появиться только к концу года.

Однако лекарства, способные облегчить состояние зараженных, будут готовы уже летом или осенью нынешнего года.

Напомним, более 90 тысяч человек по всему миру заражены коронавирусом. Предполагается, что число инфицированных будет только расти с каждым днем.

Напомним, в Китае уже почти три месяца свирепствует коронавирус, Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию международной чрезвычайной ситуацией.

Новый вирус впервые был выявлен в Беларуси у иранского студента, прибывшего в Минск из Баку 22 февраля. Так как инфекцию обнаружили 27 февраля, были предприняты срочные меры. Молодого человека отправили в медучреждение, проверяют всех, кто с ним общался.

Напомним, коронавирус был обнаружен у сотрудницы Витебского мехового комбината. Теперь она находится в больнице в отдельном боксе.

За прошедшие сутки от нового коронавируса в Китае умер 31 человек, всего число жертв достигло 2943.

 
Теги: Минск
 
 
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Лекарственные препараты, способные помочь тем, кто заражен коронавирусом, могут быть созданы к лету или к концу года. Вакцина появится позже.
 
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