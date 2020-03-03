Высоковчанка собрала коллекцию автографов звезд белорусской эстрады

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Еще лет 10 назад получение автографа любимой звезды было чем-то особенным. Некоторые наверняка помнят километровые очереди к гримеркам артистов и людей, стоявших в них и искренне мечтавших о том, чтобы кумир поставил «закорючку» на бумаге своей рукой.

Вот и у Анны Патейчук тоже есть своя небольшая коллекция автографов, собранных у представителей белорусской эстрады, приезжавших в свое время в Высокое. На простых листочках из обычной школьной тетрадки и открытках с фото расписались Влада, Саша Немо, Лариса Грибалева…

Какие еще звезды оставили свой след в заветном блокнотике Анны, читайте в номере «НК» за 7 марта! А еще – пишите нам о собранных вами автографах!