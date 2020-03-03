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Высоковчанка собрала коллекцию автографов звезд белорусской эстрады

03.03.2020 10:10 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Еще лет 10 назад получение автографа любимой звезды было чем-то особенным. Некоторые наверняка помнят километровые очереди к гримеркам артистов и людей, стоявших в них и искренне мечтавших о том, чтобы кумир поставил «закорючку» на бумаге своей рукой.

Вот и у Анны Патейчук тоже есть своя небольшая коллекция автографов, собранных у представителей белорусской эстрады, приезжавших в свое время в Высокое. На простых листочках из обычной школьной тетрадки и открытках с фото расписались Влада, Саша Немо, Лариса Грибалева…

Какие еще звезды оставили свой след в заветном блокнотике Анны, читайте в номере «НК» за 7 марта! А еще – пишите нам о собранных вами автографах!

Высоковчанка собрала коллекцию автографов звезд белорусской эстрады

Author: Редактор сайта

Высоковчанка собрала коллекцию автографов звезд белорусской эстрады

Редактор сайта

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Еще лет 10 назад получение автографа любимой звезды было чем-то особенным. Некоторые наверняка помнят километровые Сообщение Высоковчанка собрала коллекцию...
 
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