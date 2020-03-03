Волковысский райсовет утвердил отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год

Источник материала: Новости Волковыска

Волковысский районный Совет депутатов своим решением от 18 февраля 2020 г. № 98 утвердил отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год по доходам в сумме 102 167 310,60 рубля и расходам в сумме 98 684 795,75 рубля с превышением доходов над расходами в сумме 3 482 514,85 рубля.

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