Волковысский районный Совет депутатов своим решением от 18 февраля 2020 г. № 98
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Волковысский райсовет утвердил отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год
03.03.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Волковысский районный Совет депутатов своим решением от 18 февраля 2020 г. № 98
Направление использования профицита:
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Волковысский районный Совет депутатов своим решением от 18 февраля 2020 г. № 98 утвердил отчет об исполнении районного бюджета за...
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