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«Что конкретно вы сделали для отношений с мужчиной за последнюю неделю?». Психолог о наших ошибках

03.03.2020 11:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многие женщины мечтают быть счастливыми в отношениях, но удается это далеко не всем. Как построить счастливые отношения с мужчиной и как их развивать? Эти вопросы мы задали известному психологу, телеведущему Дмитрию Карпачеву.


Топ-3 рекомендации от Дмитрия Карпачева

Чтобы построить гармоничные отношения с мужчиной, вы должны знать, что вы хотите от жизни

Семья — это организация, в рамках которой ваша жизнь должна развиваться. Семейные отношения должны помогать вам идти вперед. Для этого у вас должны быть планы и цели, а семья должна помогать к этим целям прийти. Поэтому важно, чтобы вы знали, чего хотите добиться в жизни. Например, вы хотите реализоваться профессионально, построить карьеру, а ваш мужчина придерживается патриархальных взглядов и считает, что его женщина должна сидеть дома и воспитывать детей. В этой ситуации между вами неизбежно будут возникать конфликты.

Поэтому вы должны сразу обозначить свои желания, а не подстраиваться на какое-то время, полагая, что потом «все как-то разрулится».

Повторюсь: вы должны знать, чего вы хотите от жизни — в профессиональной и личной сфере, как хотите жить — через три года, пять лет, десять лет. Ваши отношения — это то, что должно помогать реализовывать ваши планы. Например, вы планируете переехать в большой город, другую страну или наоборот — в деревню, чтобы вести фермерское хозяйство. Было бы хорошо, чтобы и ваш мужчина разделял ваши цели. Иначе, увы, ничего не получится.


Пока вы не видите недостатков в своем партнере, серьезные отношения построить не получится

У каждого из нас есть недостатки. Если вы не видите их в своем партнере, значит вы смотрите на него через розовые очки. А розовые очки бьются стеклами внутрь, и это больно. Вы находитесь в состоянии влюбленности, ваши взгляды и отношения формируются под воздействием гормонов, и вы необъективно воспринимаете партнера. Когда влюбленность пройдет, вы столкнетесь с жестким разочарованием.

Влюбленность — это замечательно, но на этом этапе рано задумываться о серьезных отношениях. Чуть позже, когда вы поймете, что он не такой идеальный, и у него есть недостатки, но вы с ними готовы мириться, можно строить серьезные отношения.

Помните, что главная задача женщины — быть счастливой

Счастье должно всегда присутствовать в вашей жизни. Отношения должны делать вас счастливой. И если для построения отношений вы должны отказываться от того, что приносит счастье, но взамен вы ничего не получаете в качестве компенсации, то ничем хорошим это не закончится. Скорее всего вы войдете в сложные отношения, будете думать, что так должно быть, но счастья в этих отношениях, так и не появится, сколько бы вы в них не вкладывались.


Итак, чтобы построить отношения женщина должна знать, чего она хочет в долгосрочной перспективе. Серьезные отношения можно строить, трезво оценивая недостатки партнера, когда влюбленность прошла. И главное — отношения должны делать женщину счастливой. Если вам удалось создать прочные отношения, у вас возникает вопрос, как их развивать.

Топ-3 рекомендаций от Дмитрия Карпачева, как развиваться отношения

Отношения требуют инвестиций: вы должны в них вкладываться

Я бы выделил три главные инвестиции — это время, деньги и энергия.


Часто с появлением детей многие перестают вкладываться в отношения между мужчиной и женщиной, потому что все время уходит на уход за ребенком и решение бытовых вопросов. И ничем хорошим это не заканчивается, потому что отношений больше нет. Если вы не будете вкладывать время и энергию в отношения, они завянут. Это все равно что иметь цветок, за которым вы не ухаживаете. Представьте, что у вас есть два цветка: об одном вы заботитесь, а второй растет сам по себе. Какой из двух будет выглядеть хорошо? Какой из них проживет долго, а какой скоро завянет. Ответ — очевиден. Поэтому в отношения нужно вкладываться.

Спросите себя, что конкретно вы сделали для ваших отношений с мужчиной за последнюю неделю? Не для себя, не для ребенка, не для быта, а именно для ваших отношений. Вспомните, когда вы строили отношения, сколько сил и времени вы в них вкладывали. Тогда почему после печати в паспорте или рождения ребенка, после пяти лет совместной жизни они должны развиваться сами по себе? Увы, так не бывает.

Иногда лучше начать заново, чем реанимировать мертвую лошадь

Если лошадь сдохла — слезьте с нее. Но вместо этого люди делают вид, что их лошадь живая, они сравнивают свою дохлую лошадь с другими дохлыми лошадьми, и на фоне других их лошадь не такая уж и дохлая. Они ходят на тренинги, где их учат скакать на дохлых лошадях. Нужно отдавать себе отчет, что не все отношения можно и нужно развивать. По разным причинам отношения могут себя исчерпать. Например, потому что вы начали развиваться в противоположных направлениях, стали чужими людьми, и кто-то из участников отношений больше не хочет в них находиться. Не тратьте время на то, что бесперспективно. Но есть нюанс. Конечно, нужно прикладывать усилия, нужно инвестировать в отношения, но эти усилия должны иметь ограниченный срок. Это как с бизнесом: если вы вкладываете деньги и время в предприятие, а оно не дает вам прибыль, его нужно закрывать.


Выделите какой-то промежуток времени — 4−6 месяцев, в течение которого вы будете работать над отношениями. Смотрите, какой будет динамика. Если она положительная, есть смысл продолжать. Если нулевая или отрицательная, скорее всего отношения бесперспективные. И есть смысл по-другому организовать свою жизнь.

В отношениях всегда будут конфликты

Мы — люди, значит у нас могут быть разные взгляды на одну и ту же ситуацию. Это нормально. Важно уметь правильно конфликтовать, а не избегать таких ситуаций: уметь договариваться, уступать или не уступать, чтобы потом не мстить партнеру за то, что он вас в чем-то продавил. Помните, что между двумя людьми всегда будут конфликты.

Итак, чтобы развивать отношения вы должны в них вкладывать свое время, энергию, деньги. Вы должны уметь отличать бесперспективные отношения от здоровых и уметь вовремя завершить их. И важно помнить, что конфликтов не избежать, значит нужно научиться конфликтовать правильно.

Дмитрий Карпачев будет выступать в Минске на Глобальном женском форуме, который пройдет во Дворце Спорта 7 марта. Дмитрий представит тему «Все, что вы хотели знать о мужчинах и воспитании детей, но не знали, у кого спросить».

 
Теги: Минск
 
 
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Многие женщины мечтают быть счастливыми в отношениях, но удается это далеко не всем. Как построить счастливые отношения с мужчиной и как их развивать? Эти вопросы...
 
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