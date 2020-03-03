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Apple Pay теперь могут использовать владельцы карточек Maestro, БЕЛКАРТ-Maestro, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro Беларусбанка
Источник материала: Myfin
Более 1,2 млн человек в нашей стране пользуются кобейджинговыми картами БЕЛКАРТ-Maestro Беларусбанка и отныне у каждого из них появится возможность подключить на свое устройство Apple Pay и делать покупки быстро и удобно.
Напомним, 4 декабря минувшего года
Для обеспечения безопасности учётной записи устройства присваивается уникальный номер, который шифруется и хранится в чипе «Безопасный Элемент» устройства клиента. Авторизация транзакции производится благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.
Apple Pay позволяет совершать покупки в кассах магазинов, а также в приложениях и на вебсайтах. При оплате покупок в приложениях или в Safari через Apple Pay теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. Каждая покупка через Apple Pay подтверждается буквально одним касанием пальца к Touch ID или взглядом на экран iPhone для подтверждения операции через Face ID, либо вводом код-пароля на устройстве.
Более подробно ознакомиться с Apple Pay можно здесь
*Это партнерский материал, созданный при поддержке компании БЕЛКАРТ. УНП 192131829
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Apple Pay теперь могут использовать владельцы карточек Maestro, БЕЛКАРТ-Maestro, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro Беларусбанка
Впервые в мире и Беларуси владельцы кобейджинговых карточек смогут рассчитываться с помощью Apple Pay. Данная возможность предоставлена держателям карточек...
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