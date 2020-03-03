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«Заменяет 150 гаубиц или три артполка». Как проходили испытания ракетной установки для стрельбы РС-132
Источник материала: СТВ
В 1937 году в ходе сталинских чисток и маршал Тухачевский, и почти все руководство советского Реактивного научно-исследовательского института были расстреляны. Несмотря на такие потери, исследования продолжились.
Весной 1938 года конструкторами НИИ был разработан проект первой установки для стрельбы РС-132. Их испытания прошли 1 августа того же года.
Из отчета об испытаниях
Автомобильная механизированная ракетная установка для химического нападения при испытании показала значительные преимущества перед артиллерийскими системами. Для создания «мертвой зоны» на площади 12 гектаров достаточно одного залпа с трех грузовиков, что заменяет 150 гаубиц или три артполка.
Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (Москва, Россия):
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«Заменяет 150 гаубиц или три артполка». Как проходили испытания ракетной установки для стрельбы РС-132
В 1937 году в ходе сталинских чисток и маршал Тухачевский, и почти все руководство советского Реактивного научно-исследовательского института были расстреляны....
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