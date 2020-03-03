«Я батя». Данила Козловский впервые показал новорождённую дочь

Источник материала: СТВ

Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью.

Снимок актер опубликовал на своей странице в Instagram. На нем счастливый отец держит ребенка на руках. Лица девочки на фото не видно.

Данила Козловский:

Моя вселенная.



Фото: instagram.com/danilakozlovsky

Пост актер сопроводил хэштегом «я батя».

Накануне трогательным снимком с дочерью поделилась возлюбленная Козловского – актриса и режиссер Ольга Зуева.

Ольга Зуева:

Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня.



Фото: instagram.com/_olyazueva

Пара не афишировала беременность актрисы. О том, что в семье ожидается пополнение, сообщили люди из ее близкого окружения. Дочка стала первенцем для пары.