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«Я батя». Данила Козловский впервые показал новорождённую дочь
Источник материала: СТВ
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью.
Снимок актер опубликовал на своей странице в Instagram. На нем счастливый отец держит ребенка на руках. Лица девочки на фото не видно.
Данила Козловский:
Пост актер сопроводил хэштегом «я батя».
Накануне трогательным снимком с дочерью поделилась возлюбленная Козловского – актриса и режиссер Ольга Зуева.
Ольга Зуева:
Пара не афишировала беременность актрисы. О том, что в семье ожидается пополнение, сообщили люди из ее близкого окружения. Дочка стала первенцем для пары.
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Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью. Снимок актер опубликовал на своей странице в Instagram. На нем счастливый отец держит ребенка на руках....
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