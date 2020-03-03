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Александр Лукашенко: фестиваль, который носит имя Владимира Спивакова, стал знаковым событием в жизни нашей страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Торжественное открытие VI международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» состоится вечером 3 марта на сцене Большого театра Беларуси. Приветствие участникам фестиваля направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уже вечером концерт дадут «Виртуозы Москвы», государственный академический камерный оркестр под руководством его создателя и главного дирижера Владимира Спивакова. На протяжение недели Минск и другие белорусские города окунутся в атмосферу музыкального форума, полюбившегося в Европе.
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Александр Лукашенко: фестиваль, который носит имя Владимира Спивакова, стал знаковым событием в жизни нашей страны
Новости Беларуси. Торжественное открытие VI международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» состоится вечером 3 марта на сцене Большого театра Беларуси....
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