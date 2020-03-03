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Александр Лукашенко: фестиваль, который носит имя Владимира Спивакова, стал знаковым событием в жизни нашей страны

03.03.2020 10:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Торжественное открытие VI международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» состоится вечером 3 марта на сцене Большого театра Беларуси. Приветствие участникам фестиваля направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: фестиваль, который носит имя Владимира Спивакова, стал знаковым событием в жизни нашей страны

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Получив постоянную прописку на гостеприимной белорусской земле, фестиваль, который носит имя прославленного маэстро, стал знаковым событием в жизни нашей страны. Неизменными остаются духовные ценности музыкального проекта, высочайшее профессиональное мастерство его участников, популяризация лучших образцов классической культуры, поддержка молодых дарований.

Александр Лукашенко: фестиваль, который носит имя Владимира Спивакова, стал знаковым событием в жизни нашей страны

Уже вечером концерт дадут «Виртуозы Москвы», государственный академический камерный оркестр под руководством его создателя и главного дирижера Владимира Спивакова. На протяжение недели Минск и другие белорусские города окунутся в атмосферу музыкального форума, полюбившегося в Европе.

Александр Лукашенко: фестиваль, который носит имя Владимира Спивакова, стал знаковым событием в жизни нашей страны

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Спиваков

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Торжественное открытие VI международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» состоится вечером 3 марта на сцене Большого театра Беларуси....
 
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