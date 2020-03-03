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«Заряды подрывались сразу с двух сторон». Почему немцы не могли повторить реактивный снаряд БМ-13
Источник материала: СТВ
Боевой снаряд «катюши» немцы смогли заполучить лишь через год после начала войны.
Вероника Гришкова, корреспондент:
Елена Устинова, краевед, главный библиотекарь библиотеки № 2 им. А. Кольцова (Воронеж, Россия):
Эксклюзивные технологии – детище не менее уникального секретного советского Реактивного научно-исследовательского института. Он был создан по личному приказу маршала Тухачевского в 1933 году и стал одним из первых в мире НИИ, занимающихся ракетной техникой.
Директором института был Иван Клейменов.
Его заместителем – Сергей Королев, тот самый, что чуть позже станет отцом советской космонавтики.
Главным инженером был Георгий Лангемак. Именно его считают создателем новейших реактивных суперснарядов РС-132, которые впоследствии стали главным козырем «катюши».
Эдуард Герасименок, ведущий научный сотрудник отдела экспозиционной работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Кроме корпуса, разрывалась еще и часть пороховой камеры, раскалявшись от горевшего внутри пороха. Вследствие этого осколки корпуса разогревались до 600-800 градусов, зажигая все вокруг.
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Боевой снаряд «катюши» немцы смогли заполучить лишь через год после начала войны. Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с...
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