ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тайны «ванюши». Почему немцы называли свою миномётную установку Nebelwerfer «туманной пушкой»

03.03.2020 10:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

К началу войны у гитлеровской армии была своя минометная установка – Nebelwerfer. За характерный звук, издаваемый при запуске снарядов, советские солдаты окрестили его «ишак», или «скрипуха». Позже по аналогии с «катюшей» появилось и русское имя «ванюша». 

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

Тайны «ванюши». Почему немцы называли свою миномётную установку Nebelwerfer «туманной пушкой»

Реактивный миномет  Nebelwerfer 41

Реактивный миномет  Nebelwerfer 41 был создан с использованием лафета противотанковой пушки. Он имел шесть стволов калибром 158,5 миллиметра и стрелял 39-килограммовыми снарядами на расстояние до 7 километров с частотой три залпа в 5 минут. В снаряженном положении миномет весил 770 килограммов, а в походном – 515. 

Тайны «ванюши». Почему немцы называли свою миномётную установку Nebelwerfer «туманной пушкой»

Тайны «ванюши». Почему немцы называли свою миномётную установку Nebelwerfer «туманной пушкой»

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (Москва, Россия):
Так как немцам запрещали производить первоначально такое оружие, немцы его назвали «туманной пушкой», «туманным огнеметом». Задача была – ставить дымовую завесу. Это прикрывалось тем, что это устройство для химических войск, для постановки дымовой завесы. На самом деле это подавление долговременных огневых точек, окопов и так далее.

Калибры тоже были разные: первоначально небольшой калибр, последний – 320 мм. Причем вторые были зажигательные. Очень интересная конструкция: болванка здоровая, туда заливалась нефть, и эта нефть поджигалась. Такие снаряды немцы использовали во время обстрелов Ленинграда.

Тайны «ванюши». Почему немцы называли свою миномётную установку Nebelwerfer «туманной пушкой»

Но Nebelwerfer уступал советским «катюшам» в дальности стрельбы на два километра и обладал всего шестью стволами, в то время как БМ-13 выпускала сразу 16 ракет. «Ишак» хоть и был точнее, покрывал значительно меньшие площади. Кроме того, «скрипухи» оставляли за собой толстый дымовой след, а учитывая низкую маневренность установок, этот недостаток зачастую становился фатальным. Потому для немцев было так важно понять, в чем же секрет снарядов «катюши».

Тайны «ванюши». Почему немцы называли свою миномётную установку Nebelwerfer «туманной пушкой»

Василий Хрюкин, директор «Основной общеобразовательной школы села Двуречки» (Россия):
Это необычное оружие, привыкли уже. В довоенное время и в начале отечественной войны артиллерийские орудия в основном использовались. Первое такое оружие, еще массовое производство не началось «катюш».

Тайны «ванюши». Почему немцы называли свою миномётную установку Nebelwerfer «туманной пушкой»

Юрий Кнутов:
Вначале использовали дымный порох. Его качество было хуже, дальность хуже. Но самое главное – он оставлял след. Поэтому стали использовать бездымный порох, чтобы сложней было отследить место, откуда «катюша» стреляет, и по этому месту нанести ответный удар.

Был специальный порох создан, он показывал очень хорошие результаты, но там была присадка. И эта присадка производилась в Германии. Она занимала меньше 1 %. А что присадка давала? Вот это топливо, которое производилось их пороха, могло оставаться стабильным долгое время. Без присадки при каких-то различных изменениях погодных условий (солнце, температура и так далее) порох самовозгорался. 

К началу сталинградского контрнаступления, конец 42-го года, 19 ноября, мы смогли свое такое производство наладить. Соответственно, количество снарядов резко возросло и резко возросло количество «катюш».

Следующий этап – был более новый порох придуман. Полностью состав был отечественный, и он имел целый ряд других составляющих.

Тайны «ванюши». Почему немцы называли свою миномётную установку Nebelwerfer «туманной пушкой»

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

Читайте также:

Масса снаряда – почти 42 кг, устанавливали на американский автомобиль Studebaker. Технические секреты «катюши»

«Будто война возвращается». Оказывается, памятник «катюше» в Орше был со звуковым эффектом. Но он не прижился

Захватили три установки БМ-13, но тайну всё равно не раскрыли. Почему «катюша» так и не покорилась немцам

Люди в материале: Вероника Гришкова, Юрий Кнутов, Василий Хрюкин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К началу войны у гитлеровской армии была своя минометная установка – Nebelwerfer. За характерный звук, издаваемый при запуске снарядов, советские солдаты окрестили его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Высоковчанка собрала коллекцию автографов звезд белорусской эстрады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика