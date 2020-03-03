|
Тайны «ванюши». Почему немцы называли свою миномётную установку Nebelwerfer «туманной пушкой»
Источник материала: СТВ
К началу войны у гитлеровской армии была своя минометная установка – Nebelwerfer. За характерный звук, издаваемый при запуске снарядов, советские солдаты окрестили его «ишак», или «скрипуха». Позже по аналогии с «катюшей» появилось и русское имя «ванюша».
Реактивный миномет Nebelwerfer 41
Реактивный миномет Nebelwerfer 41 был создан с использованием лафета противотанковой пушки. Он имел шесть стволов калибром 158,5 миллиметра и стрелял 39-килограммовыми снарядами на расстояние до 7 километров с частотой три залпа в 5 минут. В снаряженном положении миномет весил 770 килограммов, а в походном – 515.
Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (Москва, Россия):
Калибры тоже были разные: первоначально небольшой калибр, последний – 320 мм. Причем вторые были зажигательные. Очень интересная конструкция: болванка здоровая, туда заливалась нефть, и эта нефть поджигалась. Такие снаряды немцы использовали во время обстрелов Ленинграда.
Но Nebelwerfer уступал советским «катюшам» в дальности стрельбы на два километра и обладал всего шестью стволами, в то время как БМ-13 выпускала сразу 16 ракет. «Ишак» хоть и был точнее, покрывал значительно меньшие площади. Кроме того, «скрипухи» оставляли за собой толстый дымовой след, а учитывая низкую маневренность установок, этот недостаток зачастую становился фатальным. Потому для немцев было так важно понять, в чем же секрет снарядов «катюши».
Василий Хрюкин, директор «Основной общеобразовательной школы села Двуречки» (Россия):
Юрий Кнутов:
Был специальный порох создан, он показывал очень хорошие результаты, но там была присадка. И эта присадка производилась в Германии. Она занимала меньше 1 %. А что присадка давала? Вот это топливо, которое производилось их пороха, могло оставаться стабильным долгое время. Без присадки при каких-то различных изменениях погодных условий (солнце, температура и так далее) порох самовозгорался.
К началу сталинградского контрнаступления, конец 42-го года, 19 ноября, мы смогли свое такое производство наладить. Соответственно, количество снарядов резко возросло и резко возросло количество «катюш».
Следующий этап – был более новый порох придуман. Полностью состав был отечественный, и он имел целый ряд других составляющих.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К началу войны у гитлеровской армии была своя минометная установка – Nebelwerfer. За характерный звук, издаваемый при запуске снарядов, советские солдаты окрестили его...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)