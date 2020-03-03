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Милиция глазами детей. В Минске выбрали лучшую фото- и видеоработу о работе правоохранителей

03.03.2020 10:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске наградили юных авторов творческого состязания на лучшую фото- и видеоработу о деятельности органов внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиция глазами детей. В Минске выбрали лучшую фото- и видеоработу о работе правоохранителей

Комиссии пришлось серьезно потрудиться, отбирая лучших из более 400 присланных за три месяца работ. Не осталось ни одного уголка Беларуси, откуда не поступили бы заявки. Герои белорусской милиции, память о Великой Отечественной, служба в армии и даже безопасность на дороге: все эти темы нашли отражение в работах детей.

Милиция глазами детей. В Минске выбрали лучшую фото- и видеоработу о работе правоохранителей

Сергей Хоменко, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:
Главное в этих фотографиях – это радость и улыбка, которые царят в глазах детей и людей, которые окружают наших сотрудников, которые выполняют службу по охране общественного порядка.

Милиция глазами детей. В Минске выбрали лучшую фото- и видеоработу о работе правоохранителей

Александра Дудецкая, лауреат творческого конкурса:
На душе чувство волнения, радости и гордости за то, что я смогла и сделала это. Я очень горжусь и благодарна тем, кто помогал мне.

Милиция глазами детей. В Минске выбрали лучшую фото- и видеоработу о работе правоохранителей

Торжественную церемонию награждения приурочили к наступающему Дню милиции. (свой профессиональный праздник сотрудники МВД отметят 4 марта).

Люди в материале: Сергей Хоменко, Александра Дудецкая

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске наградили юных авторов творческого состязания на лучшую фото- и видеоработу о деятельности органов внутренних дел, сообщили в программе...
 
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