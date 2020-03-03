|
Милиция глазами детей. В Минске выбрали лучшую фото- и видеоработу о работе правоохранителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске наградили юных авторов творческого состязания на лучшую фото- и видеоработу о деятельности органов внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комиссии пришлось серьезно потрудиться, отбирая лучших из более 400 присланных за три месяца работ. Не осталось ни одного уголка Беларуси, откуда не поступили бы заявки. Герои белорусской милиции, память о Великой Отечественной, служба в армии и даже безопасность на дороге: все эти темы нашли отражение в работах детей.
Сергей Хоменко, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:
Александра Дудецкая, лауреат творческого конкурса:
Торжественную церемонию награждения приурочили к наступающему Дню милиции. (свой профессиональный праздник сотрудники МВД отметят 4 марта).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске наградили юных авторов творческого состязания на лучшую фото- и видеоработу о деятельности органов внутренних дел, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)