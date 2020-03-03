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«100 идей для Беларуси». Итоги девятого сезона конкурса подведут 3 марта в Минске

03.03.2020 09:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 марта в Минске подведут итоги девятого сезона конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«100 идей для Беларуси». Итоги девятого сезона конкурса подведут 3 марта в Минске

Своеобразному стартапу Белорусского союза молодежи уже более 10 лет. В нем принимают участие как уже состоявшиеся ученые, так и талантливые школьники – для последних это отличная возможность заявить о себе. 20 победителей номинируют на гранты Белорусского инновационного фонда.

«100 идей для Беларуси». Итоги девятого сезона конкурса подведут 3 марта в Минске

В 2020 году мероприятия проводятся под эгидой экологической тематики. Популярны энергосберегающие и перерабатывающие технологии, медицина и наноиндустрия. По словам организаторов, ни одна разработка не останется без внимания. Все идеи передадут экспертному сообществу, и каждая в будущем найдет свое воплощение.

«100 идей для Беларуси». Итоги девятого сезона конкурса подведут 3 марта в Минске

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 3 марта в Минске подведут итоги девятого сезона конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своеобразному...
 
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