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«100 идей для Беларуси». Итоги девятого сезона конкурса подведут 3 марта в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 марта в Минске подведут итоги девятого сезона конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Своеобразному стартапу Белорусского союза молодежи уже более 10 лет. В нем принимают участие как уже состоявшиеся ученые, так и талантливые школьники – для последних это отличная возможность заявить о себе. 20 победителей номинируют на гранты Белорусского инновационного фонда.
В 2020 году мероприятия проводятся под эгидой экологической тематики. Популярны энергосберегающие и перерабатывающие технологии, медицина и наноиндустрия. По словам организаторов, ни одна разработка не останется без внимания. Все идеи передадут экспертному сообществу, и каждая в будущем найдет свое воплощение.
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Новости Беларуси. 3 марта в Минске подведут итоги девятого сезона конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своеобразному...
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