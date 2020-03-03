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30 лет. Группа А КГБ Беларуси отмечает юбилей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Три десятилетия на службе Отечеству. Одно из самых боеспособных и эффективных силовых подразделений – группа А КГБ Беларуси – отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Создано оно было в 1990 году, когда в состав КГБ СССР вошла группа № 11 с постоянной дислокацией в Минске. За это время офицеры спецподразделения выезжали по тревоге более 5 000 раз. Большинство операций до сих пор под грифом «секретно». Назначение группы – борьба с терроризмом, организованной преступностью, наркоторговлей, обеспечение безопасности первых лиц государства и иностранных правительственных делегаций.
Офицеры этого подразделения участвовали в освобождении заложницы в 1994 году, захваченного самолета в национальном аэропорту в 2014-м. Благодаря им удалось быстро найти террориста, взорвавшего столичное метро в 2011-м. Подробности рассекреченных операций смотрите 3 марта в вечернем выпуске Новостей «24 часа».
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Новости Беларуси. Три десятилетия на службе Отечеству. Одно из самых боеспособных и эффективных силовых подразделений – группа А КГБ Беларуси – отмечает юбилей,...
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