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Горячая телефонная линия по вопросам коронавируса открыта для жителей Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Горячая телефонная линия по вопросам коронавирусной инфекции начинает свою работу в Минске. Жителей, обратившихся за помощью, проконсультируют по теме защиты от инфекции и противодействия ее распространению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Номер телефона, который вы видите ниже, будет работать ежедневно, кроме выходных.
Как сообщают медики, состояние жительницы Витебска оценивается как удовлетворительное, нормально себя чувствуют и пациенты в столице. 3 марта анализы проверяют в нескольких лабораториях, в том числе и у контактных лиц.
В Минздраве отмечают: в первую очередь провериться необходимо тем, кто посетил страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, имел близкие контакты с заболевшими или людям с симптомами, не исключающими инфекцию. Лучшая мера профилактики – соблюдение правил личной гигиены.
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Новости Беларуси. Горячая телефонная линия по вопросам коронавирусной инфекции начинает свою работу в Минске. Жителей, обратившихся за помощью, проконсультируют...
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