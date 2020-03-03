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Горячая телефонная линия по вопросам коронавируса открыта для жителей Минска

03.03.2020 09:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Горячая телефонная линия по вопросам коронавирусной инфекции начинает свою работу в Минске. Жителей, обратившихся за помощью, проконсультируют по теме защиты от инфекции и противодействия ее распространению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпов рассказал о мерах, которые принимаются, чтобы коронавирус не распространился в Беларуси

Номер телефона, который вы видите ниже, будет работать ежедневно, кроме выходных.

Горячая телефонная линия по вопросам коронавируса открыта для жителей Минска

В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса с высокой степенью достоверности. Подробнее здесь.

Горячая телефонная линия по вопросам коронавируса открыта для жителей Минска

Как сообщают медики, состояние жительницы Витебска оценивается как удовлетворительное, нормально себя чувствуют и пациенты в столице. 3 марта анализы проверяют в нескольких лабораториях, в том числе и у контактных лиц.

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В Минздраве отмечают: в первую очередь провериться необходимо тем, кто посетил страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, имел близкие контакты с заболевшими или людям с симптомами, не исключающими инфекцию. Лучшая мера профилактики – соблюдение правил личной гигиены.

Горячая телефонная линия по вопросам коронавируса открыта для жителей Минска

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Горячая телефонная линия по вопросам коронавирусной инфекции начинает свою работу в Минске. Жителей, обратившихся за помощью, проконсультируют...
 
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