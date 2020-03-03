ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как выглядела Земля 3,2 миллиарда лет назад

03.03.2020 11:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новые данные свидетельствуют о том, что Земля 3,2 миллиарда лет назад была покрыта огромным океаном и вообще не имела континентов. Об этом пишет Live Science со ссылкой на Nature Geoscience.


Изображение: Kris Guico / unsplash.com

Ученые Колорадского университета в Боулдере, США, пришли к такому выводу, проанализировав образцы древней океанической коры. Они исследовали геологический участок в северо-западной части Австралии, где расположена плита возрастом 3,2 миллиарда лет, и изучили различные типы органических изотопов в почве: кислорода-16 и кислорода-18.

Проанализировав более 100 образцов отложений, ученые обнаружили, что 3,2 миллиарда лет назад в океане было больше кислорода-18, чем кислорода-16 (последний чаще встречается в современном океане). Это свидетельствует о том, что 3,2 миллиарда лет назад на Земле практически не было суши, так как, согласно компьютерным моделям, в глобальном масштабе континентальная суша как бы поглощает кислород-18 из океанов.

Скорее всего, в то время над мировым океаном едва возвышались отдельные островки.

В дальнейшем ученые намерены изучить другие, более «молодые» скальные породы на участках от Аризоны до Южной Африки, чтобы выяснить, когда могли зародиться первые материки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорее всего, в то время над мировым океаном едва возвышались отдельные островки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ваўкавыскія выратавальнікі ўзнагароджаны медалём
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика