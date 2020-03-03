Как выглядела Земля 3,2 миллиарда лет назад

Источник материала: Tut.by

Новые данные свидетельствуют о том, что Земля 3,2 миллиарда лет назад была покрыта огромным океаном и вообще не имела континентов. Об этом пишет Live Science со ссылкой на Nature Geoscience .



Изображение: Kris Guico / unsplash.com

Ученые Колорадского университета в Боулдере, США, пришли к такому выводу, проанализировав образцы древней океанической коры. Они исследовали геологический участок в северо-западной части Австралии, где расположена плита возрастом 3,2 миллиарда лет, и изучили различные типы органических изотопов в почве: кислорода-16 и кислорода-18.

Проанализировав более 100 образцов отложений, ученые обнаружили, что 3,2 миллиарда лет назад в океане было больше кислорода-18, чем кислорода-16 (последний чаще встречается в современном океане). Это свидетельствует о том, что 3,2 миллиарда лет назад на Земле практически не было суши, так как, согласно компьютерным моделям, в глобальном масштабе континентальная суша как бы поглощает кислород-18 из океанов.

Скорее всего, в то время над мировым океаном едва возвышались отдельные островки.

В дальнейшем ученые намерены изучить другие, более «молодые» скальные породы на участках от Аризоны до Южной Африки, чтобы выяснить, когда могли зародиться первые материки.