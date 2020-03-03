Беларусь может купить до 1 млн т нефти из Азербайджана

«Объемы будут наращиваться из года в год. Речь идет об объемах в этом году - до 1 млн т нефти. Это будет определяться каждый месяц исходя из экономических, логистических составляющих и т.д. Но это будет на постоянной основе», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова.

Глава концерна отметил - Беларусь с компанией Socar связывают давние связи, белорусские НПЗ уже перерабатывали азербайджанскую нефть.

«Коллеги подтвердили возможность продолжения этого сотрудничества в текущем году и последующие годы, это стратегическое сотрудничество. В каком-то смысле оно интернациональное, потому что будет задействована в том числе трубопроводная система Украины. Будет обеспечиваться поставка нефти на Мозырский НПЗ, ее переработка и поставка нефтепродуктов в том числе в Украину, Беларусь».

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