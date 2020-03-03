В Беларуси новый вице-премьер. Кто им стал?

Источник материала: KYKY

В Беларуси новый вице-премьер, пишет близкий к администрации президента телеграм-канал «Пул Первого». По решению Александра Лукашенко им стал Юрий Назаров, экс-глава концерна «Беллесбумпром». Теперь он станет курировать нефтехимический комплекс страны.

Юрию Назарову 57 лет, уточняет TUT.by. Он родился в городе Горки (Могилевская область). Окончил Беларуский технологический институт имени Кирова по специальности «Лесное хозяйство», Академию управления при президенте Беларуси по специальности «Международные экономические отношения».

Назаров работал в лесной отрасли с 1983 года, начинал с должности лесничего. В 2004-2010 годах был замминистра лесного хозяйства. В Минлесхозе он занимался вопросами производства и реализации продукции. Под его руководством разрабатывали и утверждали стратегически важные программные документы – бизнес-план техперевооружения лесозаготовительного производства в лесохозяйственных организациях Минлесхоза в 2005-2008 годах, а также программу строительства лесохозяйственных дорог Беларуси на 2011-2015 годы.

В январе 2010 года стал заместителем управделами президента. Спустя три года пришел в концерн «Беллесбумпром» как председатель.