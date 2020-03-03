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В Беларуси новый вице-премьер. Кто им стал?
Источник материала: KYKY>
В Беларуси новый вице-премьер,
Юрию Назарову 57 лет,
Назаров работал в лесной отрасли с 1983 года, начинал с должности лесничего. В 2004-2010 годах был замминистра лесного хозяйства. В Минлесхозе он занимался вопросами производства и реализации продукции. Под его руководством разрабатывали и утверждали стратегически важные программные документы – бизнес-план техперевооружения лесозаготовительного производства в лесохозяйственных организациях Минлесхоза в 2005-2008 годах, а также программу строительства лесохозяйственных дорог Беларуси на 2011-2015 годы.
В январе 2010 года стал заместителем управделами президента. Спустя три года пришел в концерн «Беллесбумпром» как председатель.
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В Беларуси новый вице-премьер, пишет близкий к администрации президента телеграм-канал «Пул Первого». По решению Александра Лукашенко им стал Юрий Назаров,...
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