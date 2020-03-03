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Минские айтишники дали врачам $10 тысяч на пиццу с колой. За борьбу с коронавирусом
Источник материала: KYKY>
Айтишники решили поддежрать беларуских врачей, ведь они рискуют собой, работая с коронавирусной инфекцией и людьми, которые ее подхватили. ИТ-компания Andersen торжественно
«В последнее время все обеспокоены коронавирусом, – пишут представители Andersen в фейсбуке. – Посуди сам, если раньше повышенная температура и кашель означали просто недельку дома, то сейчас любой чих – повод обратиться к врачам: «А не подхватил ли я тот самый жуткий вирус?!»
В инфекционные больницы вместо двух-трех скорых в сутки теперь стоит очередь. Мы в Andersen решили поддержать наших врачей (пруф по
Лично ты [в первую очередь Andersen обращается к коллегам-айтишникам] тоже в силах помочь им, переведя доступную тебе сумму той или иной инфекционной больнице (если не знаешь, как это сделать, пиши нам в личку). Нам кажется, что IT должно не только наслаждаться повсеместной востребованностью и высокими зарплатами, но и как-то помогать в данных нетипичных случаях.
Береги себя! Keep cool!»
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