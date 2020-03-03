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На беларуского YouTube-блогера завели уголовное дело из-за стиха в комментариях

03.03.2020 10:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На витебского ютьюб-блогера Ольгу Журавскую (ее канал называется «Снимать разрешено») завели уголовное дело – за публичное оскорбление представителя власти (статья 369 УК РБ). Теперь девушке грозит ограничение свободы сроком до трех лет, передает «Витебская весна».

Как сказано в постановлении, Журавская разместила на своем ютьюб-канале ролик «Незваные гости / Продолжение истории». В комментариях к нему она якобы употребила фразы с негативной оценкой старшего инспектора отдела охраны правопорядка майора милиции Андрея Щеглова. Так, считают милиционеры, Журавская «публично оскорбила Щеглова как представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей».

Сама же блогер уверена, что Андрея Щеглова обидел стих в комментариях под видео, который опубликовал, по мнению фигурантки, подписчик канала. По версии Журавской, автор стихотворения использовал слово «козел» и сравнил сотрудника милиции с «гамадрилом».

В самом видеоролике «Незваные гости» звучат такие слова, как «мудак» и «хрен». Но, как говорит Журавская, лингвистическая экспертиза не сочла их оскорбительными. Проверку после заявления Щеглова проводили на причастность блогера к преступлению по статье 189 УК (оскорбление), а уголовное дело завели по статье 369 УК (оскорбление представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей). Это чревато штрафом, арестом или ограничением свободы сроком до трех лет.

 
 
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На витебского ютьюб-блогера Ольгу Журавскую (ее канал называется «Снимать разрешено») завели уголовное дело – за публичное оскорбление представителя власти...
 
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