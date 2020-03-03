Беларуская ИТ-компания признана самым быстрорастущим бизнесом Европы

Источник материала: KYKY

Беларуского разработчика мобильных игр Gismart назвали самой быстрорастущей компанией в игровой индустрии. Он показал рост выручки почти на 9000% и занял шестое место в общем списке самых быстрорастущих бизнесов Европы – в ежегодном рейтинге Financial Times FT1000, пишет TUT.by.

FT 1000 – это рейтинг, над которым работают специалисты редакции делового издания Financial Times. Он каждый год отбирает тысячу наиболее инновационных и быстроразвивающихся бизнесов Европы. В свежий топ попали компании, достигшие самого высокого суммарного годового роста выручки за последние три года.

Всего за три года выручка Gismart увеличилась на 8,788% и достигла 70 миллионов долларов в 2018-ом году. Компания выросла не только в экономических показателях, но и в портфолио продуктов. Сегодня основные направления Gismart – это создание гиперказуальных и казуальных игр, паблишинг сторонних мобильных игровых продуктов, а также разработка развлекательных музыкальных приложений. Штат резидента ПВТ насчитывает 300 сотрудников в офисах Беларуси, Великобритании, Китая и Украины.

В портфолио Gismart уже более 20 мобильных игр, общее число скачиваний превысило 500 миллионов. Также в портфолио Gismart есть и развлекательные мобильные приложения, в том числе музыкальные. В рамках разработки последних компания тесно сотрудничает с музыкальным бизнесом и заключила сделки c крупнейшими мировыми лейблами – Universal Music Publishing Group (UMPG), Sony / ATV и Warner Chappell.