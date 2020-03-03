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Повторяет за хозяевами? Необычное поведение кота сняли на видео: посмотрите, что он делает
Источник материала: Tut.by
Коты умеют удивлять своих хозяев самыми разными способами. Например, они могут не просто есть корм, а делать это при помощи лап! Именно такого кота сняли на видео: кажется, так ему намного удобнее. Возможно, он просто повторяет за своими хозяевами? Посмотрите, как он это делает.
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