Повторяет за хозяевами? Необычное поведение кота сняли на видео: посмотрите, что он делает

Источник материала: Tut.by

Коты умеют удивлять своих хозяев самыми разными способами. Например, они могут не просто есть корм, а делать это при помощи лап! Именно такого кота сняли на видео: кажется, так ему намного удобнее. Возможно, он просто повторяет за своими хозяевами? Посмотрите, как он это делает.