Oops! Спасительное обновление Windows вызвало синий экран смерти

Обновление KB4535996 было выпущено 27 февраля. Оно не является обязательным, то есть не устанавливается системой в автоматическом режиме. Однако Microsoft рекомендовала пользователям Windows обновиться, поскольку KB4535996 исправляло предыдущие ошибки, включая проблемы с системным поиском. Издание обратило внимание, что многие обладатели лицензионных копий Windows пожаловались на обновление.





Согласно отзывам, зачастую система не может закончить установку апдейта, вызывая сбой и перезагрузку компьютера. Часть пользователей пожаловалась на появление критической ошибки BSoD, известной как «синий экран смерти». Некоторые пользователи уточнили, что после успешной установки KB4535996 ухудшилась производительность ПК и появились «случайные зависания».





В связи с тем, что обновление не является обязательным, журналисты порекомендовали не устанавливать его. В случае, если KB4535996 уже было инсталлировано, пользователям посоветовали удалить его через Центр обновления Windows.









С конца февраля Microsoft начала разделять все обновления на обязательные и дополнительные, установка которых производится при желании пользователя. Компания уточнила, что подобный подход позволит более тонко настроить Windows под каждого конкретного пользователя.





Одним из последних обновлений для Windows 10 стал апдейт KB4532693. Обновление должно было исправить ошибку BSoD, но лишь увеличило частоту появлений «синего экрана смерти». По словам пользователей, проблема решалась лишь удалением KB4532693.